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南山人壽總座請辭換不罰公司？ 金管會：一碼歸一碼

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

南山人壽董事處罰人事公告案延燒導致總經理許妙靜請辭，外界盛傳「南山人壽總經理請辭換保險局不罰」，金管會官員今（27日）強調「一碼歸一碼」，後續將會請南山人壽公司計對董事及經理部門的權責劃分，再進行檢討。

南山人壽大股東、潤泰集團總裁尹衍樑今年元月15日因愛車撞壞，怒記經理人小過，又因營業績效連二年表現不佳，對總經理許妙靜與兒子暨副董尹崇堯記過處分，有違公司治理。金管會主委顧立雄說「大股東如何生氣，總經理都應該要跟他say no；如果連總經理都無法拒絕、不敢說不，那麼金管會也會對總經理say no，南山人壽就要再去找一位會對大股東say no的總經理。」許妙靜25日提出退休案，下周二3月3日將開董事會決議。

金管會官員今日表示，南山人壽未來不會再就業績來追究總經理許妙靜與副董事長尹崇堯二人的責任 ，停車場記經理人小過也都無效。「整個案子撤掉了，未來不會再怎樣」。目前南山已初步回答金管會的問題，後面會再檢討公司內控的機制，看它改善狀況再來判斷是否進一步處罰。

至於會不會用總經理請辭換不罰公司？金管會保險局官員明白表示「這一碼歸一碼」，但是後續如何確保公司董事不會再傷害公司治理？官員表示，已請南山人壽公司針對董事及經理部門的權責畫分進行檢討。他說「董事有意見就在董事會裡解決，不是到公司裡去指揮跟裁示。」至於南山人壽首度創下董事長跟總經理都是代理的情況，是否不利公司營運？官員亦表示，總經理選任，要看公司未來的規畫，總經理離開出缺要擇覓適當的人選是比較長遠之計。

南山人壽 金管會 股東

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