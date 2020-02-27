連三升！新台幣升值5.3分收30.33元
新台幣兌美元今（27）日收在30.330元兌1美元，升值5.3分，升值0.175％。台北與元太外匯總成交量擴大到15.36億美元，為連續第三個交易日升值，新台幣收盤價寫下一周新高。
外匯交易員指出，適逢月底出口商拋匯激勵，以及外資逆勢匯入，激勵新台幣今日漲幅，新台幣一路升值，下午最高一度上漲到30.23元兌1美元，漲幅逾1.5角，漲勢力道凌厲，後續央行出手下，新台幣終場以30.33元兌1美元作收，單日升值縮小至5.3分。
外匯交易員指出，新台幣這波一路連續三個交易日走升，主因包括投信海外債券ETF獲利了結大舉匯入，以及接近2月最後交易日，出口商進場拋匯，新台幣相對有撐。
後續新台幣走勢仍需觀察外資動態，因3月初出口商拋匯需求將下滑，新台幣強漲動能恐將減少一項動能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言