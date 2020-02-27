標普維持新安東京海上產險評等「A」長期展望「正向」

新安東京海上產險長期穩健經營，近日獲國際信用評等機構美國標準普爾(S&P)最新授予新安東京海上產險「A」優良等級，長期信用評等展望為「正向」，維持2018年4月以來的評等表現；中華信用評同步公布新安東京海上產險財務實力與發行體信用評等為「twAAA」，反映出新安東京海上產險財務健全。

標準普爾及中華信評均指出，新安東京海上產險公司競爭優勢主要來自於公司的營運績效，以及因與財務體質更強健母集團相連結，而擁有的穩健品牌形象，且具有良好的自我掌控行銷通路。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，新安東京海上產險近年來積極應用AI人工智慧、雲端運算、大數據等數位科技優化營運效能及整合線上線下發展創造差異化服務，並應對市場環境調整核保政策，以在積極拓展業務的同時亦同步堅實財務結構與資本水準。

保險業近年來面對快速發展的金融科技、多變的極端氣候等多重挑戰，呂文泉表示，新安東京海上產險為強化利基優勢及充份發揮保險業風險控管的專業，除善用股東「裕隆集團」汽車產業鏈的資源外，並接軌日本股東「東京海上集團」相同的內部模型進行整合性的風險量化與監控，以完備風險控管政策。