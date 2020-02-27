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疫情衝擊金融市場 法人建議增持防禦型資產

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

擔憂新冠肺炎從亞洲蔓延全球的恐慌氣氛急遽升高，第一金投信預期，全球股短期受情緒影響而呈現震盪整理，但高成長的AI相關指數及高殖利率的公用事業，依舊受市場高度青睞。第一金投信下調美債殖利率預估區間，從1.5~2%下調至1.25~1.75%。法人建議，投資人應增持防禦型資產，以因應市場可能的波動風險。

整體而言，第一金投信建議投資人降低新興股市部位，逢低加碼具高殖利率且不受疫情影響之水電瓦斯相關的公用事業，或商業化應用及普及速度將加快的AI系列指數；債市方面增持美國投資等級債、歐洲美元債等高信評部位，降低高收益債部位。

調研機構FactSet發布報告指出，受新冠肺炎影響最大的產業將是能源、原物料和金融；反觀，公用事業、核心消費、醫療保健等表現將會較好。

摩根投信認為，自去年下半以來，市場已逐步修正對於2020年美國企業的獲利預估，且聯準會祭出降息動作的可能預期大增，有助於和緩疫情帶來的負面影響，但在疫情尚未完全明朗化之前，仍需密切關注疫情發酵下產生的後續效應，建議投資組合應採取積極調整的多元資產配置策略，以應對近期可能的市場震盪行情。

富邦證券表示，以SARS疫情經驗來看，當時短期造成金融、原物料、工業及非必需消費類股跌幅較大，而醫療保健、公用事業及必需消費表現較抗跌，因此，當有世界流行性疾病疫情爆發時，投資人應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，以增加投資組合抗震能力。

FactSet指出，儘管過去經驗顯示，流行病對市場只有短期影響，但隨著中國躍居全球製造中心，成為原物料主要進口國、商口出口大國，武漢肺炎疫情造成的衝擊，將更勝於2003年SRAR事件，影響範圍為全球性，程度則取決於疫情持續的時間而定。

以1月底的MSCI世界指數為基礎，在「樂觀情境」下，若病毒在夏季以前被遏制，新病例減少，預期全球股市跌幅約3.6%；「基本情境」中，疫情與SARS一樣繼續發展，但在幾個月內病毒影響減輕，則跌幅為6.7%；若不幸出現「保守情境」，即病毒的嚴重性加劇，影響時間比SARS還要久，那麼股市恐下跌11.3%。

目前S&P500指數本益比來到18.8倍，高於5年平均的16.7倍，富邦證券提醒，投資人應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，以增加投資組合抗震能力，並追蹤後續病毒疫情的發展狀況，當疫情獲得控制時，可伺機逢低布局產業趨勢正向的績優股。

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