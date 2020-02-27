瑞銀：歐元區股票宜謹慎 看好新新興市場

瑞銀財富管理投資總監辦公室今（27）日表示，新冠肺炎全球擴散，瑞士及奧地利等歐洲國家已出現首宗確診病例；疫情嚴峻的義大利，當地股市已抹掉今年以來的漲幅。

瑞銀認為除非疫情受控，否則義大利資產波動率繼續高企，但保持看好其國家債券。總體而言，由於歐元區經濟增長疲弱，加上疫情的影響，對歐元區股票保持謹慎的看法，並偏好新興市場股票。

香港市場方面，港股預期市盈率高於歷史平均值，瑞銀認為估值水準並不合理，因此繼續不看好港股。

香港去年三季度經濟起步進衰退，全年經濟萎縮1.2%，政府最新預期今年經濟收縮1.5%至增長0.5%，高於瑞銀預期的-1.8%。儘管經濟疲弱，但MSCI香港指數自今年1月高位下挫9.5%後，在2月中已迅速收復近一半失地。然而，港股預期市盈率高於歷史平均值，瑞銀認為估值水準並不合理，因此繼續不看好港股，尤其是澳門博彩及零售租賃為主的房企板塊。但擁有較多國際業務，或股息率吸引的優質企業則看高一線。