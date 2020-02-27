刺激人潮 台北101宣布國人上觀景台兩人同行300元

為了促進觀景台人潮，台北101也宣布，手機下載TAIPEI 101 MALL APP，2月28至6月30日期間，國人憑身分證、健保卡、駕照等相關證明文件，將於每天早上9點至下午3點，使用101 PAY購買台北101觀景台門票，原價一張600元，將會有300元優惠價，同時再買一送一，兩人同行只要300元。

此外，台北101表示，為了推動行動支付與電子禮券，2月28日至3月1日三天連假期間，推出當日

消費累計滿20,000元，送1,000電子抵用券的春日酬賓回饋(限單次兌換)，回饋率達5%；搭配使用台北101聯名卡，再加2%回饋。

即使還不是台北101會員，只要即刻於手機下載Taipei 101 Mall APP，完成登入後進行綁定信用卡，便可於2月28日至3月1日開放累積消費，滿20,000即可獲得1,000電子抵用券，將儲存於Taipei 101 Mall APP中，之後可在台北101館內消費。