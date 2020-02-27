元大投信深耕ETF 再拿18座大獎

元大投信2020年大獎連連。繼國際知名亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）頒獎，Smart智富台灣基金獎與 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎中，元大投信再拿下2座及16座獎項，且除了台股基金、台股ETF、債券ETF、原油ETF等拿下獎項，還囊括投資人教育、ETF投資人教育、ETF品牌等大獎，反映元大投信多年來深耕投資服務的努力有目共睹。

元大投信旗下眾多基金產品提供股票、債券；國內、國外；主動、被動；傳統、另類等多樣化選擇，滿足交易型、配置型、退休規劃各式投資需求，提供全方位投資解決方案，成為基金獎常勝軍。

包括近期疫情推升市場恐慌，元大投信率先推出的石油、黃金ETF受到追捧，愈來愈多投資人適時利用商品ETF，搭配槓桿反向工具，掌握市場價格波動的獲利機會。

本次基金獎部分，元大投信創新產品能力屢獲肯定，去年8月才掛牌的元大臺灣ESG永續ETF，剛拿下亞洲資產管理雜誌「台灣年度最佳新基金」，最新又獲得Smart智富台灣基金獎頒發創新類指數股票型基金獎。該ETF是國內唯一挖掘落實ESG企業的產品，成立以來規模和受益人數頻創新高，5.1萬名投資人已為台股ETF前十高。