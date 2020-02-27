外資未變心？新台幣盤中勁揚逾1角
台北股匯今（27）日表現兩樣情，相較於股市的疲弱，新台幣今日開盤小幅貶值之後，持續走高，盤中一度升值逾1角，匯銀人士表示，國際美元走弱，帶動亞幣抬頭，新台幣在內外看好推動下，匯價逐步攀升。
美股仍跌100多點，拖累台股大盤指數今日走低，連續兩天收盤升值的台幣，早盤以30.390元兌1美元，貶值0.7分開出；早盤開低之後，隨即反彈上向上 。
主要亞幣部分，人民幣兌美元中間價今天來到7.0215元，貶值89基點；韓元一度來到1209.27附近，並持續在1215韓元附近盤正，日圓則來到110.17至110.42區間震盪。
匯銀人士表示，國際美元走弱，帶動亞幣抬頭，新台幣開低之後逐步走高，盤中一度觸及30.260元兌1美元，強彈1.23角。
匯銀人士表示，外資今天拋匯動作大，加上時值月底，出口商逢高出脫美元，目前看起來30.300元以上，都是出口商的美元賣點。
美國股市連日來大跌，加上昨天外資在台股大賣超，外界預期近期會有較大的匯出動作，將手中的新台幣換成美元，回去母公司救火，但是今天並沒有出現，匯銀人士表示，看起來外資仍在觀望階段。
由於疫情仍嚴峻，匯銀人士表示，仍無法掉以輕心，認為新台幣就此走升，短期來看，仍會在30.2至30.5之間震盪，台幣要大漲的可能性不高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言