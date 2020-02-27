金融創新、扶助產業 一銀董座廖燦昌獲李國鼎管理獎章

第一金控暨第一銀行廖燦昌董事長上任以來，致力金融領域創新轉型及扶助產業發展，積極帶領集團落實企業社會責任，扶植中小企業發展，關注環境保護產業並熱心推動社會公益，獲頒社團法人中華民國管理科學學會「108年度李國鼎管理獎章」。

「李國鼎管理獎章」主要獎勵對從事管理教育、管理科學技術有卓越貢獻之社會賢達人士，並藉以紀念已故的前經濟部及財政部部長李國鼎先生。

中華民國管理科學學會對廖燦昌不論是過去在台灣中小企業銀行、合庫金控暨銀行，或現在於第一金控暨第一銀行等金融機構服務的表現，均給予肯定；尤其是廖燦昌推動金融業「以房養老」業務，樹立企業回饋社會、互惠互利的經營典範 。

對於這次能夠獲獎，廖燦昌認為「獎」與「肯定」是一時的；「努力」與「堅持」才是永遠的，往後將帶領經營團隊朝「有溫度」的金融機構目標，持續以有溫度的政策執行者、有溫度的客戶關懷者及有溫度的員工照護者為努力方向，協助產業發展，落實員工關懷，並對社會做出更多的回饋。

從基層銀行員出身的廖燦昌，具備扎實深厚的金融背景，上任以來持續擴充海外市場，第一銀行去年9月完成印尼雅加達辦事處開業，柬埔寨也在2019年12月成立金邊登高及新速二家支行，同時結合大數據與人工智慧，帶領團隊應用精準行銷及金融科技創新量能，首創企業客戶得以「微企e時貸」線上申請平台快速申貸，不但取消企業成立年限門檻限制，以更簡便快速申貸程序，大幅提高小微企業融資進件數，積極扶植新創及青創企業。

為關懷並支持青年、婦女、中高齡創業，積極辦理「青年創業及啟動金貸款」、「微型創業鳳凰貸款」及「企業小頭家貸款」，對中小企業放款位居國內銀行龍頭地位，廖燦昌表示，未來仍將持續力挺中小企業，期許成為中小企業首選之最佳夥伴。