快訊

驚！南韓確診一天增加334人 總數接近1600人

鎮瀾宮到底辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

金融創新、扶助產業 一銀董座廖燦昌獲李國鼎管理獎章

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
第一金控董事長廖燦昌獲頒李國鼎管理獎章。圖／第一銀行提供
第一金控董事長廖燦昌獲頒李國鼎管理獎章。圖／第一銀行提供

第一金控第一銀行廖燦昌董事長上任以來，致力金融領域創新轉型及扶助產業發展，積極帶領集團落實企業社會責任，扶植中小企業發展，關注環境保護產業並熱心推動社會公益，獲頒社團法人中華民國管理科學學會「108年度李國鼎管理獎章」。

「李國鼎管理獎章」主要獎勵對從事管理教育、管理科學技術有卓越貢獻之社會賢達人士，並藉以紀念已故的前經濟部及財政部部長李國鼎先生。

中華民國管理科學學會對廖燦昌不論是過去在台灣中小企業銀行、合庫金控暨銀行，或現在於第一金控暨第一銀行等金融機構服務的表現，均給予肯定；尤其是廖燦昌推動金融業「以房養老」業務，樹立企業回饋社會、互惠互利的經營典範 。

對於這次能夠獲獎，廖燦昌認為「獎」與「肯定」是一時的；「努力」與「堅持」才是永遠的，往後將帶領經營團隊朝「有溫度」的金融機構目標，持續以有溫度的政策執行者、有溫度的客戶關懷者及有溫度的員工照護者為努力方向，協助產業發展，落實員工關懷，並對社會做出更多的回饋。

從基層銀行員出身的廖燦昌，具備扎實深厚的金融背景，上任以來持續擴充海外市場，第一銀行去年9月完成印尼雅加達辦事處開業，柬埔寨也在2019年12月成立金邊登高及新速二家支行，同時結合大數據與人工智慧，帶領團隊應用精準行銷及金融科技創新量能，首創企業客戶得以「微企e時貸」線上申請平台快速申貸，不但取消企業成立年限門檻限制，以更簡便快速申貸程序，大幅提高小微企業融資進件數，積極扶植新創及青創企業。

為關懷並支持青年、婦女、中高齡創業，積極辦理「青年創業及啟動金貸款」、「微型創業鳳凰貸款」及「企業小頭家貸款」，對中小企業放款位居國內銀行龍頭地位，廖燦昌表示，未來仍將持續力挺中小企業，期許成為中小企業首選之最佳夥伴。

第一銀行 台灣中小企業銀行 第一金控

延伸閱讀

疫情衝擊獲利？華銀、土銀樂觀 一銀謹慎

一銀綠色金融館 揭牌

2020一銀陪您專案 伸援手

一銀推出紓困方案 助中小企業及個人抗疫

相關新聞

壽險撿便宜 悄悄加碼台股

新冠肺炎疫情重創投資人信心，台股加權指數元月大跌逾4%，但據金管會保險局最新統計，壽險業台股市值僅較2019年底減少211億元，減幅1.36%，壽險持台股部位若無變動，市值理應隨大盤下跌，減少600多億元，市場法人估算壽險業在元月股市急挫時，持股市值比大盤減幅少400億元，很可能逢低撿便宜汰弱換強，並未看壞台股。

期後事項 揭露未來財報

「期後事項」指是財報報導期間後的一段期間內所發生的事項，而這段期間是從資產負債表日到董事會通過發布財報日，稱為「期後期間」，簡稱「期後」。

高端客投資 東協成亮點

中國信託商業銀行昨（26）日與資誠聯合會計師事務所共同發布「2020台灣高資產客群財富報告」，結果顯示，受到中美貿易戰影響，東協國家逐漸取代中國，成為台灣高資產客群的投資新亮點。

永豐金董事將減至七席

永豐金控今年全面改選戰事提前，永豐金25日董事會決議，今年股東常會提早到5月13日召開，應選董事席次並從現有九席縮減至七席，一舉拉高當選門檻，並有利達成金管會自然人董事要求，距離改選加碼僅剩下不到十個交易日，之前持股7%的寶佳集團與公司派會否把握時間加碼，市場高度關注。

出口商拋匯 台幣連二升

美股連二日重挫，全球股市一片哀號，台北股匯市昨（26）日各吹各的調，新台幣因出口商拋匯而逆勢走揚，終場收在30.383元兌1美元，升值1.9分，為連續二個交易日升勢，成交量總計14.37億美元。

金管會：壽險業買股獲利 須提盈餘公積

壽險業買賣股票若有獲利，以後得要多提列特別盈餘公積，金管會上周發布函令，2019年度開始，依外匯價格變動準備金規定提列特別盈餘公積，提列基礎須納入「本期稅後淨利以外項目」，例如部分買賣股票損益等。

國際板債券 爆贖回潮

新冠肺炎疫情加重美債利率的下行壓力，國際板債券爆提前贖回潮，壽險業為其中交易大戶。

財經觀點／防範金融犯罪 打造雙贏模式

到了二○二○年，在金融犯罪的防制中，以公平待客與理專不當行為的管理為主。綜觀金融犯罪風險管理的趨勢，其中一個主題是保護金融客戶權益，避免公司的不當行為，並創造更友善的金融服務環境。

指數投資講座 延期

因應新冠肺炎疫情，為維護證券市場投資人健康，櫃買中心原定於3月4日及3月9日舉辦的「遇見指數投資大未來投資人講座」，分別延期至6月10日及6月17日舉辦。

靠一支電話挑戰百萬年薪 火象和風象星座的最愛

據知名人力銀行《上班族轉職現況調查》顯示，近一個月有計劃轉職的民眾與年前調查的數據相比約降低了5%，轉職計畫因新冠肺炎而...

富人最愛海外投資 最愁財富傳承但無動作

中國信託銀行與資誠會計師事務所今天發布「2020台灣高資產客群財富報告」，調查發現，台灣高資產客群去年境外配置資產人數比...

美股連2摔 台股挫 台幣驚升

美國股市連續大跌兩天，台股今天盤中也重挫逾百點，但股匯脫鉤，台幣貶值開出之後，並未跟隨股市下跌腳步繼續走貶，反而震盪走高，匯銀人士表示，跟隨疫情發展腳步，台幣目前雖獲得喘息，但偏弱機會較高。

熱門新聞

台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

華新轉投資寶德決議聲請破產 估損失16.8億

荒廢欣欣水泥嘉義廠 轉型全台唯一水泥觀光工廠

台灣現每日口罩量多少？ 工具機理事長：6百萬片以上

台廠智慧體溫貼片快狠準 武漢搶下單防疫

壽險撿便宜 悄悄加碼台股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。