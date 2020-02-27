高端客投資 東協成亮點

中國信託商業銀行昨（26）日與資誠聯合會計師事務所共同發布「2020台灣高資產客群財富報告」，結果顯示，受到中美貿易戰影響，東協國家逐漸取代中國，成為台灣高資產客群的投資新亮點。

調查顯示，台灣高資產客群對中國的投資，人數占比從2017年的62%，降至去年的50%，未來三年有意投資中國的人數占比，進一步下滑至41%。

於此同時，台灣高資產客群對東協國家的投資人數占比，則是持續攀升。這項數字2017年時僅5%，到了去年，成長四倍至25%；未來三年有意投資者，進一步攀升至34%。

中國信託銀行表示，根據行政院主計總處所發布的國富統計以及富比士富豪排行榜等資料，預估2020年台灣高資產客群人數達到41.17萬人，資產規模達25.85兆元。

2020台灣高資產客群財富報告，以個人資產達3,000萬元以上客戶進行問卷調查與客戶訪談。

調查發現，高資產客戶2019年境外配置資產人數比率高達73%，較2017年增加16個百分點。

面對全球經濟局勢的不穩定，88%的台灣高資產客群過去一年財富然成長，資產規模1.5億元（含）以上的高資產客群，95%的人，整體財富較過去一年成長，顯示台灣高資產客群仍透過不同的財富管理目標，進行多元布局、靈活操作。