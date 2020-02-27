出口商拋匯 台幣連二升

美股連二日重挫，全球股市一片哀號，台北股匯市昨（26）日各吹各的調，新台幣因出口商拋匯而逆勢走揚，終場收在30.383元兌1美元，升值1.9分，為連續二個交易日升勢，成交量總計14.37億美元。

美國道瓊指數周一重挫逾千點，但台股在內的亞股表現卻淡定，道瓊周二續跌近900點，導致全球主要股市一片綠油油，全部連帶重挫，台股昨日失守11,500點，指數以11,433.62點作收，而新台幣受到外資不斷匯出所致，新台幣一度走貶。

不過，出口商適逢月底作帳拋匯需求大肆出籠，加上壽險業海外投資獲利匯回，逆轉走升，盤中最高達30.329元，儘管央行於尾盤出手調節，但新台幣最終仍站穩30.3元價位。

新冠肺炎疫情持續延燒，全球股市動盪不安，外匯交易員認為，疫情未知何時能穩住，需等疫苗出現後，才可有效化解市場擔憂，不過，若看不見亞洲擴散減速，預期外資仍偏向匯出，另一方面，出口商拋匯，在月底最後一個交易日將全數出籠，兩股力道互相拉鋸決定新台幣升貶，未來在30.3元至30.5元區間震盪格局居多。