金管會：壽險業買股獲利 須提盈餘公積

壽險業買賣股票若有獲利，以後得要多提列特別盈餘公積，金管會上周發布函令，2019年度開始，依外匯價格變動準備金規定提列特別盈餘公積，提列基礎須納入「本期稅後淨利以外項目」，例如部分買賣股票損益等。

換言之，壽險業買賣股票賺錢，就得多提列特別盈餘公積，以去年台股表現來看，多數壽險業應有賺到錢。

多提特別盈餘公積後，能拿來分配盈餘變少，官員強調，特別盈餘公積提列就是要讓壽險業厚實資本，強化風險承擔能力。

「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」第9點規定，壽險業若當年度有稅後盈餘，應就金額10%提列特別盈餘公積。

金管會上周發函，保險業從辦理2019年度盈餘分配起，依規定提列特別盈餘公積時，其提列基礎應納入「本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」。

官員表示，壽險業「本期稅後淨利以外項目」，就是未列入本期損益項目，最多是放在「FVOCI」（透過其他綜合損益按公允價值衡量）的股票買賣損益。

2018年度IFRS9上路後，金融資產主要分FVOCI、FVPL（透過損益按公允價值衡量）、AC（按攤銷後成本衡量）三大類，涉及股票FVOCI及FVPL為兩類。

IFRS採行前，股票等有價證券買賣透過本期損益進入保留盈餘，但IFRS實施後，像放在FVOCI的股票買賣，就不會進本期損益，而是直接進保留盈餘。

以前依外匯價格變動準備金規定、提列10%特別盈餘公積，提列基礎包含處分股票損益；但IFRS之後，放在FVOCI的股票買賣，因未進本期損益，提列基礎就未包含處分股票損益。

上周函令就是將這類「本期稅後淨利以外項目」，拉進來放回特別盈餘公積提列基礎中。

官員表示，壽險業買賣股票放在FVOCI較少，大多放FVPL，而FVPL已在當期損益顯現，不受此函令影響，新規定對壽險業影響應不致太大。