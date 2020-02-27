金管會：壽險業買股獲利 須提盈餘公積

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導

壽險業買賣股票若有獲利，以後得要多提列特別盈餘公積，金管會上周發布函令，2019年度開始，依外匯價格變動準備金規定提列特別盈餘公積，提列基礎須納入「本期稅後淨利以外項目」，例如部分買賣股票損益等。

換言之，壽險業買賣股票賺錢，就得多提列特別盈餘公積，以去年台股表現來看，多數壽險業應有賺到錢。

多提特別盈餘公積後，能拿來分配盈餘變少，官員強調，特別盈餘公積提列就是要讓壽險業厚實資本，強化風險承擔能力。

「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」第9點規定，壽險業若當年度有稅後盈餘，應就金額10%提列特別盈餘公積。

金管會上周發函，保險業從辦理2019年度盈餘分配起，依規定提列特別盈餘公積時，其提列基礎應納入「本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」。

官員表示，壽險業「本期稅後淨利以外項目」，就是未列入本期損益項目，最多是放在「FVOCI」（透過其他綜合損益按公允價值衡量）的股票買賣損益。

2018年度IFRS9上路後，金融資產主要分FVOCI、FVPL（透過損益按公允價值衡量）、AC（按攤銷後成本衡量）三大類，涉及股票FVOCI及FVPL為兩類。

IFRS採行前，股票等有價證券買賣透過本期損益進入保留盈餘，但IFRS實施後，像放在FVOCI的股票買賣，就不會進本期損益，而是直接進保留盈餘。

以前依外匯價格變動準備金規定、提列10%特別盈餘公積，提列基礎包含處分股票損益；但IFRS之後，放在FVOCI的股票買賣，因未進本期損益，提列基礎就未包含處分股票損益。

上周函令就是將這類「本期稅後淨利以外項目」，拉進來放回特別盈餘公積提列基礎中。

官員表示，壽險業買賣股票放在FVOCI較少，大多放FVPL，而FVPL已在當期損益顯現，不受此函令影響，新規定對壽險業影響應不致太大。

壽險業 外匯

延伸閱讀

在別人恐懼時貪婪？ 壽險業元月偷偷加碼台股約400億元

壽險業 上月匯損222億元

壓力大…壽險高層頻異動

壽險業元月匯損222億元 與去年同期相當

相關新聞

壽險撿便宜 悄悄加碼台股

新冠肺炎疫情重創投資人信心，台股加權指數元月大跌逾4%，但據金管會保險局最新統計，壽險業台股市值僅較2019年底減少211億元，減幅1.36%，壽險持台股部位若無變動，市值理應隨大盤下跌，減少600多億元，市場法人估算壽險業在元月股市急挫時，持股市值比大盤減幅少400億元，很可能逢低撿便宜汰弱換強，並未看壞台股。

高端客投資 東協成亮點

中國信託商業銀行昨（26）日與資誠聯合會計師事務所共同發布「2020台灣高資產客群財富報告」，結果顯示，受到中美貿易戰影響，東協國家逐漸取代中國，成為台灣高資產客群的投資新亮點。

永豐金董事將減至七席

永豐金控今年全面改選戰事提前，永豐金25日董事會決議，今年股東常會提早到5月13日召開，應選董事席次並從現有九席縮減至七席，一舉拉高當選門檻，並有利達成金管會自然人董事要求，距離改選加碼僅剩下不到十個交易日，之前持股7%的寶佳集團與公司派會否把握時間加碼，市場高度關注。

出口商拋匯 台幣連二升

美股連二日重挫，全球股市一片哀號，台北股匯市昨（26）日各吹各的調，新台幣因出口商拋匯而逆勢走揚，終場收在30.383元兌1美元，升值1.9分，為連續二個交易日升勢，成交量總計14.37億美元。

金管會：壽險業買股獲利 須提盈餘公積

壽險業買賣股票若有獲利，以後得要多提列特別盈餘公積，金管會上周發布函令，2019年度開始，依外匯價格變動準備金規定提列特別盈餘公積，提列基礎須納入「本期稅後淨利以外項目」，例如部分買賣股票損益等。

國際板債券 爆贖回潮

新冠肺炎疫情加重美債利率的下行壓力，國際板債券爆提前贖回潮，壽險業為其中交易大戶。

靠一支電話挑戰百萬年薪 火象和風象星座的最愛

據知名人力銀行《上班族轉職現況調查》顯示，近一個月有計劃轉職的民眾與年前調查的數據相比約降低了5%，轉職計畫因新冠肺炎而...

富人最愛海外投資 最愁財富傳承但無動作

中國信託銀行與資誠會計師事務所今天發布「2020台灣高資產客群財富報告」，調查發現，台灣高資產客群去年境外配置資產人數比...

美股連2摔 台股挫 台幣驚升

美國股市連續大跌兩天，台股今天盤中也重挫逾百點，但股匯脫鉤，台幣貶值開出之後，並未跟隨股市下跌腳步繼續走貶，反而震盪走高，匯銀人士表示，跟隨疫情發展腳步，台幣目前雖獲得喘息，但偏弱機會較高。

銀行祭高額回饋綁客

全民防疫促進「宅經濟」持續發酵，網購訂單不斷攀升，成為民眾現階段最主要的休閒及血拚管道，精選高回饋網購信用卡更是不可或缺...

哪款首刷禮 最能吸引你？

居家防疫金融服務不打烊，宅在家照樣能線上辦卡，辦卡理由百百款，其中首刷禮也是促使辦卡重要動機之一，Money101金融比較平台針對20歲以上成年人進行信用卡首刷禮大調查顯示，最能促使卡友辦卡動機的首刷禮需要1000元，但通常銀行願意花費打動卡友的代價為300至500元。

新台幣開盤 貶值4.8分

新台幣今（26）日早盤以30.450元兌1美元，貶值4.8分開出。

熱門新聞

台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

華新轉投資寶德決議聲請破產 估損失16.8億

荒廢欣欣水泥嘉義廠 轉型全台唯一水泥觀光工廠

台灣現每日口罩量多少？ 工具機理事長：6百萬片以上

台廠智慧體溫貼片快狠準 武漢搶下單防疫

中華電搶頭香 繳5G標金483.73億入國庫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。