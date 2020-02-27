永豐金董事將減至七席

永豐金控今年全面改選戰事提前，永豐金25日董事會決議，今年股東常會提早到5月13日召開，應選董事席次並從現有九席縮減至七席，一舉拉高當選門檻，並有利達成金管會自然人董事要求，距離改選加碼僅剩下不到十個交易日，之前持股7%的寶佳集團與公司派會否把握時間加碼，市場高度關注。

永豐金現有董事為一般董事六席、獨董三席，今年改選決定縮減兩席一般董事至四席，獨董仍為三席，與台新金2018年改選前縮減席次做法相同。

依照永豐金公司章程，永豐金應設董事七至11人組成董事會，今年永豐金縮減董事席次至七席，不需修改公司章程，董事會通過即可，永豐金25日召開董事會，決議今年股東會相關事宜，會後並對外公告今年股東常會「選舉第七屆董事四席及獨立董事三席」。

永豐金此次改選，並不像兩年前台新金改選的火藥味濃，永豐金大股東永豐餘集團何家持續透過關聯企業、機構加碼持股，至1月底其關聯企業持股已經拉高到近19.5%，拉大其與可能角逐董事的寶佳集團持股差距之外，也未見永豐金及寶佳兩方到檯面喊話，直到永豐金25日董事會決議提前股東會時程與縮減董事席次，才算是較具體的反制出招。

針對永豐金縮減應選董事席次，寶佳集團方面並未有評論，對於持股動向與角逐董事戰略，也不願多談。

據了解，寶佳集團方面最近一次揭露其持股永豐金，約在7%左右，永豐金大股東永豐餘集團何家1月股價跌時大買，寶佳因為不需揭露，外界對其持股不得而知。

據透露，寶佳集團對於角逐永豐金董事，保持高度彈性，之前持股一度逼近10%，但後來調節、實現部分獲利，但仍維持相當部位，可以隨時拉高到9%以上。

此外，選任董事是股東權益，寶佳集團以其長期持有永豐金大部位持股，選董事有利保障其股東權益且無關經營權，且近年與外資法人互動關係持續強化，對於永豐金縮減席次，寶佳集團如何因應，值得觀察。