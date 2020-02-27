國際板債券 爆贖回潮
新冠肺炎疫情加重美債利率的下行壓力，國際板債券爆提前贖回潮，壽險業為其中交易大戶。
據金管會統計，國際板債今年前二月已遭大舉贖回130.52億美元，以26日收盤新台幣兌美元為30.38元計算，折合新台幣約3,965億元，已超過去年一整年贖回金額九成。預料未來半年壽險業資金去化壓力因此大增，且恐拉低利變保單宣告利率水準。
疫情與全球經濟成長近來為金融市場隱憂，大筆資金湧入債市避險，美債利率因此再降，國外公司來台發行的國際板債蘊釀大舉提前贖回舊債，再重新發行新債，因此引爆贖回潮。
據金管會證期局統計，2019年元月底來台發行國際板債共13檔，金額為19.02億美元，目前檔數共計還有641檔，餘額為1,681.47億美元，換算新台幣約5.1兆元左右，其中壽險業投資4兆786億元，是最大買主。
近二年國際板債遭國外發行商大舉提前贖回，據證期局統計，2018年全年共計遭贖回33檔、1,440億元。
去年尤其明顯，2019年贖回翻倍到65檔、金額4,351億元，其中提前贖回有45檔，金額119餘億美元，換算新台幣約3,615億元，比重83%。
到2月25日止，今年提前贖回34檔、128.95億美元，換算新台幣約3,917億元，加計一檔到期贖回，金額近4,000億，相當去年一整年91%。
之前國際板債券利率4.4%～5％，如今市場利率直直落，債券發行人可能提前贖回再重新發行，壽險業手上國際板債遭大舉贖回後，必尋求新投資標的，如果保險業短期未能再投資國際板債券，或轉換為新台幣，就會有超過國外投資限額可能。
金管會考量國際板債券的贖回非保險業自發行為，已將此情境列入非因公司增加投資因素，其超過國外投資限額的狀況，給予六個月調整期。
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