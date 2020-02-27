國際板債券 爆贖回潮

居家防疫金融服務不打烊，宅在家照樣能線上辦卡，辦卡理由百百款，其中首刷禮也是促使辦卡重要動機之一，Money101金融比較平台針對20歲以上成年人進行信用卡首刷禮大調查顯示，最能促使卡友辦卡動機的首刷禮需要1000元，但通常銀行願意花費打動卡友的代價為300至500元。

2020-02-26 14:33