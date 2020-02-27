壽險撿便宜 悄悄加碼台股

新冠肺炎疫情重創投資人信心，台股加權指數元月大跌逾4%，但據金管會保險局最新統計，壽險業台股市值僅較2019年底減少211億元，減幅1.36%，壽險持台股部位若無變動，市值理應隨大盤下跌，減少600多億元，市場法人估算壽險業在元月股市急挫時，持股市值比大盤減幅少400億元，很可能逢低撿便宜汰弱換強，並未看壞台股。

從官方數字來看，過去壽險瘋買債券ETF的盛況不再，整體業者對債券ETF部位元月只小增107億元，過去二年間，每月增持部位常有逾千億元新台幣的紀錄。

台股加權指數元月從11,997點，跌至11,495點，跌幅4.2%；以壽險業去年12月底持股部位1兆5,406億元計算，若沒有任何進出，光市值就會減少644億元，餘額應該只剩下1兆4,762億元，不過，保險局最新統計壽險業元月台股部位餘額1兆5,195億元，只較去年底減少211億元，意即壽險業應有趁台股下跌時、汰弱留強，加碼布局台股。

金管會統計壽險業的台股餘額部位採「市值計算」，台股下跌、壽險業持股部位略有減少，有三種可能狀況，一是壽險業小幅減碼台股，進行汰弱留強，但大賣台股機率不高，因壽險業元月對台股的部位減幅，顯然沒有與台股跌幅相當；二是壽險業按兵不動，但手上持有績優股，在元月股市中下跌，但相對跌幅較大盤跌幅小，因此持股餘額市值雖有縮水，但縮水幅度較小；三是加碼台股，趁著台股下跌時逢低布局400餘億元，因此才會出現持股市值沒有跟上台股跌幅，只減少211億元的情形。

至於債券ETF方面，因金管會嚴控2020年祭出新規定，元月壽險業對債券ETF的投資部位成長趨緩，總部位只剩1兆3,154億元，較去年底僅增107億元，相較之前每月大買動輒千億元以上，熱度明顯下降，12月時壽險業債券ETF部位增加約600餘億元，降溫趨勢明顯。

金管會監理力道日增，包括保險業投資新台幣計價債券ETF，其組成的債券信評不得低於BBB-，避免保險業大量投資高收益債或垃圾債，規避投資限額。

金管會重新調整保險業投資債券ETF風險係數，新增考量匯率風險，並要投信業ETF不得過度集中賣單一壽險公司或為其量身訂作，之前太集中的要限期分散，壽險業在債券ETF部位因此減少。

壽險業海外投資占比仍逾66%，金額17兆7,401億元，元月仍增1,400餘億元，主要為各國公債與固定收益債券。