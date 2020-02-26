八大泛公股銀行聯盟 二度展延通過

由八間公股背景的銀行所組成的「泛公股銀行信用卡聯盟」許可即將到期，業者提出聯合行為展延申請，公平會今（26）日召開委員會審議後通過，將許可期間展延至2025年3月1日。

第一銀行、合庫銀行、兆豐銀行、華南銀行、彰化銀行、土地銀行、台灣企銀、台灣銀行等八家事業為共同爭取優惠商店，組成泛公股銀行信用卡聯盟運作多年，共同使用「泛公股銀行信用卡聯盟」之商標、標誌、圖片及網域名稱，由於涉及聯合行為，已三度向公平會申請例外許可。

公平會表示，第一次核准信用卡聯盟展延，是在2012年3月22日，隨後在業者申請下，於2015年2月2月25日又准予延展許可期限到今年3月1日止。由於許可期限將屆，泛公股銀聯盟日前也將二度申請延展許可期限。

針對聯合行為許可與否，公平會認為，首先，觀察近年信用卡流通卡數及簽帳金額之變化趨勢，發現其他發卡機構的成長規模，仍超越泛公股銀行信用卡聯盟，而隨著行動支付及「純網銀」陸續進入市場後，該聯盟將面臨更大的競爭壓力。

其次，公平會認為，允許繼續實施此項聯合行為，不會顯著增加限制競爭風險，再考量此項聯合行為可節省第一銀行等八家事業個別洽談優惠商店所衍生的費用及成本，並增加其信用卡持卡人可選擇的優惠商店範圍、優惠商店也可因此增加提供服務範圍，聯合行為成果將可由消費者及優惠商店分享。

公平會指出，財政部亦強調公股銀行肩負政策任務、穩定金融秩序等功能，聯盟有助於提升公股銀行競爭力，因此公平會認為該聯合行為對於整體經濟具有正面效益，准予延展聯合行為許可期限。

公平會表示，為確保整體經濟利益與公共利益，依《公平交易法》第16條規定，八家泛公股銀行業者須遵守多項附加負擔：第一，申請人等不得利用本許可，就信用卡之發卡條件、費用收取、持卡人權利義務等進行聯合行為；第二，不得在任一申請人依約定數量提供共同優惠商店之外，再限制其單獨提供優惠商店或更為優惠之條件予其持卡人。

第三，申請人等不得拒絕任一申請人退出本聯合行為；第四，泛公股銀行信用卡聯盟應於執行小組會議後30日內，將會議資料及紀錄影本函報公平會備查；第五，應於每年12月31日前，將當年度各會員應提供約定數量的共同優惠商店、仍有效的共同優惠商店名單函報公平會備查。