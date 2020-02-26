靠一支電話挑戰百萬年薪 火象和風象星座的最愛

據知名人力銀行《上班族轉職現況調查》顯示，近一個月有計劃轉職的民眾與年前調查的數據相比約降低了5%，轉職計畫因新冠肺炎而受影響者超過31%。可能因疫情衝擊，部分企業已傳出無薪假、裁員潮、減少工時等機制，導致有意轉職者不敢貿然行動。元大人壽表示，保險公司的電話行銷工作不受疫情影響，不但有穩定的名單來源、無需自行開發，且上下班時間固定，坐在辦公室打電話即可，無須外出和客戶面對面，在新冠肺炎疫情延燒的當下，是想挑戰高薪的轉職族最佳選擇之一。

工時固定、經驗不拘、不用親訪客戶、靠一支電話就有機會創造百萬年薪的保險業電銷人員工作，究竟是哪些星座的最愛？根據元大人壽自有電銷團隊大數據顯示，樂觀開朗、遇到挫折也能馬上振作的火象星座和懂得變通、活潑善於交際的風向星座同仁就佔團隊成員近6成，這應該與電銷是ㄧ項需要溝通且常容易遭受拒絕的工作有關。

此外，面對客戶提出的反對意見須能即時提供滿足客戶的解決方案。元大人壽電銷成員平均年齡40歲，女多於男約3倍，由此可見女性特質在電話行銷上較占優勢，而具有一定職場歷練更容易建立起客戶的信賴感。通常電銷新人入行多久可以創造出百萬年薪？元大人壽自有電銷團隊大數據顯示，第一年擁有百萬年薪者約占了5%。

一位具有五年年資的摩羯座電銷同仁表示，在加入元大人壽電銷團隊前曾是公務人員，熱愛工作的她，深深感受到電話行銷較公務機關的工作內容更加有趣，而且公司還貼心地提供專屬休憩室及按摩服務，讓執機時的緊繃情緒可以獲得紓解。若想轉職，無需擔心沒有相關經驗，元大人壽教育訓練非常紮實，只要相信主管的話、聽話照做就成功一半。

而另一位從精品自營商轉職加入電銷團隊的獅子座同仁則表示，自考照班一路走來，深覺電話行銷這個行業能跟客戶互動、談心，趣味十足，相較之前自行創業經營精品店，從早忙到晚無法休假十分辛苦，而現在卻能週休二日，讓生活作息變得規律，下班也有更多時間參與公司社團的有氧及瑜珈活動，和同事們一起成長、變健康！

元大人壽表示主動積極、善於傾聽溝通、抗壓性強、具恆毅力是電銷人員成功的主要關鍵，但元大人壽更重視電銷團隊氛圍及文化的營造，除了完整的新人訓練及在職進階課程規劃，有別於同業的教練式引導機制，更讓求職者在面談時直接與未來共事的主管交流，藉此了解彼此個性，溝通共識建立目標；面談主管也將擔任其職涯教練，一路給予協助。而電銷團隊最引以自豪的公益服務，更將「榮譽感、慈悲心、貢獻力」的企業文化內化於每位同仁心中，透過每年至少兩次的公益活動及家庭日，讓同仁藉由擔任公益活動志工服務社會弱勢族群及親子活動來凝聚團隊向心力，提升同仁及家人的身心靈富足與健康。