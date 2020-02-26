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泛公股銀行信用卡聯盟二次展延 公平會通過

中央社 / 台北26日電

公平交易委員會委員會議今天通過，第一銀行等8家事業申請延展泛公股銀行信用卡聯盟案，因無限制競爭疑慮，且有助於提升競爭力及服務品質，規定附加負擔予以許可，許可期限至114年3月1日止。

第一銀行、合庫銀行、兆豐銀行、華南銀行、彰化銀行、土地銀行、台灣企銀、台灣銀行等8家事業為了共同爭取優惠商店，組成泛公股銀行信用卡聯盟，共同使用「泛公股銀行信用卡聯盟」的商標、標誌、圖片及網域名稱，101年3月22日經公平會准予聯合行為例外許可。

公平會說明，泛公股銀行信用卡聯盟於101年首次獲得許可，不過期限僅至104年，當年度申請展延後，104年2月25日經公平會准予延展至109年3月1日止。

由於先前許可的期限將至，第一銀行等8家事業依公平交易法第16條第2項規定，再次提出申請延展許可期限。

公平會副主委彭紹瑾說，這幾家銀行不論信用卡流通卡數或是簽帳金額，市占率都不高，而且隨著行動支付及「純網銀」陸續進入市場後，泛公股銀行信用卡聯盟將面臨更大的競爭壓力；綜合考量之下，泛公股銀行信用卡聯盟並沒有造成市場限制競爭的疑慮，且有助於增加公股銀行競爭力、提升服務品質、穩定金融秩序，因此決議附加負擔許可。

為了確保整體經濟利益與公共利益，公平會依公平交易法第16條第1項規定附加5項負擔；一是申請人等不得利用此許可，就信用卡的發卡條件、費用收取、持卡人權利義務等為聯合行為。

其次，申請人等不得在任一申請人依約定數量提供共同優惠商店之外，再限制其單獨提供優惠商店或更為優惠的條件予其持卡人。第三，申請人等不得拒絕任一申請人退出此聯合行為；聯合行為主體變動時，申請人等應於30日內函報公平會備查。

第四，申請人等應於泛公股銀行信用卡聯盟執行小組會議後30日內，將會議資料及紀錄影本函報公平會備查。第五，申請人等應於每年12月31日前，將當年度各會員應提供約定數量的共同優惠商店，以及仍有效的共同優惠商店名單函報公平會備查。

信用卡 公平會 第一銀行

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