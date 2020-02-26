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出口商拋匯逆勢走揚 台幣連二升、收30.383元

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
台幣因出口商拋匯逆勢走揚，今日股匯市上演不同調情節，終場收在30.383元，升值1.9分，連二升。 聯合報系資料照
台幣因出口商拋匯逆勢走揚，今日股匯市上演不同調情節，終場收在30.383元，升值1.9分，連二升。 聯合報系資料照

美股連二日重跌下，全球股市一片哀嚎，台股今日重挫106.61點，但新台幣因出口商拋匯逆勢走揚，今日股匯市上演不同調情節，終場收在30.383元，升值1.9分，連二升，台北外匯經紀公司成交量9.31億美元。

外匯交易員表示，道瓊周一重挫逾千點，但台股在內的亞股表現淡定，結果周二跌勢延續，再跌近900點，全球主要股市無依倖免，台股也失守11,500點，外資匯出也不手軟，使新台幣一度走貶，但出口商月底作帳拋匯需求大肆出籠，加上險業海外投資獲利匯回，逆轉走升，尾盤雖然央行仍有稍微調節，但仍站穩30.3元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.45元，最高30.329元、最低30.45元。

新台幣 台股 外匯

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