中信銀行 發布2020台灣高資產客群財富報告

中國信託商業銀行與資誠聯合會計師事務所合作今（26）日共同發布「2020台灣高資產客群財富報告」。調查結果顯示，高資產客戶以掌握資訊、境外配置、投資區域三大面向，豐富財富來源，並持續關心「實踐傳承」議題。

中國信託銀行表示，根據行政院主計總處所發布的國富統計以及富比士富豪排行榜等資料，預估2020年台灣高資產客群人數達到41.17萬人，資產規模達25.85兆元。

2020台灣高資產客群財富報告，以個人資產達3,000萬元以上客戶進行問卷調查與客戶訪談。調查發現，高資產客戶2019年境外配置資產人數比率高達73%，其次，境外投資逐步轉往東南亞等新興市場。

面對全球經濟局勢的不穩定，88%的台灣高資產客群過去一年財富仍呈現增長趨勢，資產規模1.5億元以上的高資產客群，95%的整體財富較過去一年成長，顯示台灣高資產客群仍透過不同的財富管理目標，進行多元布局、靈活操作。

分析多元財富布局策略，資產規模新台幣1.5億元以上的客群，資金布局較廣，需要掌握境外整體投資市場環境與法令，並對境外資金靈活運用有較高需求。

反觀資產規模在1.5億元以下客群，期望資產持續穩健成長，對於境外金融產品服務與稅務諮詢之需求較高，凸顯出高資產客群的需求多且複雜。

調查也顯示，87%的台灣高資產客群，在財富管理與投資需求上，傾向選擇國內商業銀行財富管理或私人銀行單位協助。

中美貿易戰延燒，高資產客群明顯減少對中國大陸投資，持續挹注東南亞地區。未來三年，企業主仍以全球布局為優先，從中國大陸撤出的資金，轉往東南亞地區；非企業主則持續投入經濟基本面相較穩定的美國市場，及較具政策利多的東南亞新興市場。

除了增加財富來源，高資產客群對於家族財富傳承有強烈需求，但近八成高資產客群，一年內並無具體規畫。

75%的調查對象，選擇商業銀行財富管理或私人銀行單位協助傳承諮詢，期望提供資產的重配置與管理諮詢；稅務、會計或法律事務等支援與諮詢，及保單規畫諮詢，顯示高資產客群最大需求仍然是財產移轉與稅務問題。

除了規劃財富配置與管理外，高資產客戶期望尋求銀行協助傳承者與繼承者建立和諧的雙向溝通管道，實踐傳承規畫。