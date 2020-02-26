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點數經濟夯 玉山Pi拍錢包信用卡好康再加碼

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
玉山Pi拍錢包信用卡好康再加碼，享國內2%、國外3％、綁定Pi拍錢包4%、指定通路5%回饋無上限。圖／網家提供
玉山Pi拍錢包信用卡好康再加碼，享國內2%、國外3％、綁定Pi拍錢包4%、指定通路5%回饋無上限。圖／網家提供

為降低接觸風險行動支付當道，網路家庭（8044）旗下專注發展行動支付Pi拍錢包，今（26）日宣布玉山Pi拍錢包信用卡優惠全面延長，自今年3月1日至8月31日，凡持玉山 Pi 拍錢包信用卡刷卡消費，國內刷卡一般消費享2%P幣回饋；國外刷卡一般消費享3%P幣回饋；以Pi拍錢包信用卡綁定Pi拍錢包行動支付消費付款，則可享4%P幣回饋。

PChome線上購物、PChome 24h購物、PChome書店、PChome旅遊、台灣大車隊、有無外送、86小舖、比比昂代標代購（近期上線）等指定通路，加碼再送1%Ｐ幣回饋，最高將可享5%P幣回饋。另，新戶首刷禮將享300 P幣，卡友推薦禮則大幅提高至500 P幣，推薦越多回饋越多，期望透過全新回饋方案，持續搶攻市占率。

Pi 拍錢包營運長韓昆舉表示，近年來信用卡回饋結合行動支付的數位經濟體驗成趨勢，玉山 Pi 拍錢包信用卡自2018年8月推出後，連結線上和線下消費金額都可轉成回饋點數，使消費者的日常支出也能累積成P幣，結合回饋無上限、運用場景多元等特點，快速吸引都會區上班族爭先辦卡。

同時，高額返利回饋更是刺激消費需求，網路購物、百貨購物、保費繳納、海外消費、綁定 Pi 拍錢包支付，成為玉山 Pi 拍錢包信用卡五大熱門使用情境。

Pi 拍錢包自上線以來，目前已累積超過80萬會員，積極整合多元通路資源，深耕會員支付服務，停車繳費服務覆蓋率高達99%，囊括四大超商、網購平台、計程車隊、餐飲商家、生活繳費等使用場景，並於本月新增全國電子、傑昇通信、喜樂時代影城、順發3C、美麗華百樂園、ATT集團（即將上線）等新通路，持續提供消費者便利的支付環境。

看準行動消費潮流趨勢，玉山Pi拍錢包信用卡目前使用族群以上班族為大宗，30到39歲居冠，其次則依序為40到49歲及20到29歲。推析上班族愛用主因，網家指出，主要為回饋點數如同現金可無損抵用，小額累積運用成為日常生活中的小確幸，加上P幣流通通路眾多超過18萬個店點，帶動行動生活更加普及與多樣化。

Pi 拍錢包也發現，使用族群於新北市、台北市、桃園市、台中市及高雄市等縣市發展快速，五大縣市合計約占七成以上，大都會區工作繁忙且生活步調快，消費者可透過Pi拍錢包App快速付款，並以1P幣折抵1元的消費方式，無上限輕鬆應用於生活消費中，便利與實用性高，促使玉山 Pi 拍錢包信用卡成為都會區上班族熱烈討論的信用卡。

為讓行動支付深入消費者生活，Pi 拍錢包也將持續拓展不同面向的應用場域，打造跨實體零售、電子商務、網路金融、交通運輸、公用事業與政府服務的應用情境，P幣可用於公部門各縣市停車費、電費的各項費用折抵，讓民眾對行動生活更有感，亦將持續為消費者整合虛實應用場域。

信用卡 玉山

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