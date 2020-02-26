開學了 國壽擴大公教長照險至子女CP值高

新冠肺炎疫情蔓延，正值高中小學開學期間，公教人員面對各種防疫準備更是如臨大敵，行政院公開徵選公教人員及其親屬的「長期照顧保險」自費方案，已進入第二年，由國泰人壽繼續獨家承作，國泰人壽特別擴大本方案適用對象至公教人員之子女，以全面強化公教人員家庭保險保障的完整度。

國泰人壽貼心提醒公教人員別忘了忙碌之餘也要同時檢視保障完整度，確認醫療保險是否充足，此外，重疾、長照等保險也同樣要投保，這樣才能降低新冠肺炎的疾病風險。

國泰人壽響應政府政策，獨家辦理公教人員兩款長照專屬保險商品，分別為一年期團體長照險「國泰人壽呵護公教團體長期照顧健康保險」及「國泰人壽呵護公教長期照顧終身健康保險」。為全國公教人員及其配偶、父母(包含配偶父母)提供專屬長照保障。

此外，因應少子化及高齡化發展趨勢，並加強政府照顧全國公教人員及其親屬之美意，國泰人壽特別擴大本方案適用對象至公教人員之子女，以全面強化公教人員家庭保險保障的完整度。

國壽建議，公教人員可投保1年期「呵護公教團體險」，彈性建立長照保障，本保險商品保費相當實惠，以保險金額1萬元為例，公教人員本人不論年齡、性別，一年只需繳交1,500元（平均每日約4元），配偶及子女一年也只需繳交2,600元，CP值相當划算。

而「呵護公教終身險」則提供終身長期照顧保障，同時還可附加醫療保險附約，舉例來說，以30歲男性，投保「呵護公教終身險」搭配「國泰人壽大心住院醫療健康保險附約」日額1,000元，若因新冠肺炎入住負壓病房等同加護病房每日給付至少3,000元，用少少的保費建構完整的長照及醫療保障網。

此外，公教人員更可揪團投保呵護公教終身險，20人以上團體投保每人皆可享3%保費折減，一起補足長照保障最划算。

特別的是，上述兩款長照險只要走路步數達標，國泰人壽皆額外按保險金額3%給付步數達標額外保險金，以保險金額1萬元，長期照顧保險金或意外失能生活補助保險金最高給付192次為例，等於增加相當於5.76萬元的保險金給付，不但保障增額，同時也降低自己面對新冠肺炎的疾病風險，真正幫助公教人員及其眷屬做到「事前預防、事後補償」的安心規劃。

國泰人壽表示就有一位28歲的年輕政府行政人員陳小姐，因為相當注重CP值，認為「呵護公教團體險」非常吸引人且又有保障額外獎勵機制，主動洽詢投保「呵護公教團體險」保險金額1萬元，又同時加保「國泰人壽安安醫療終身保險」20年期，日額1,000元，等於每日只要約63元就能有長照及手術+醫療的完善醫療保障。

國泰人壽也舉辦獎勵活動。自即日起至109年3月31日止，凡公教人員下載國泰人壽APP並首次被推薦加入Cathay Walker活動，除可獲得超商電子禮券及月月抽Apple Watch外，如步數達標還可額外再抽iPhone 11。

此外，自即日起至109年3月25日止，公教人員只要投保特定保險商品，即可抽全聯禮券及台北東京雙人遊來回機票。