防疫一起來 富邦證券戶推動在家輕鬆開戶

富邦證券與客戶一起做足防疫準備，透過全年無休、24小時服務的「線上開戶系統」，免出門開戶、也不用臨櫃加開銀行戶，全程在家線上申請即能輕鬆完成開戶。

更值得一提的是，投資人不需要先下載App占用手機容量，只要透過手機或電腦連上網路，開啟「快速線上開戶」網頁，即可開啟投資理財第一步。

傳統開立證券戶，除了需親臨券商服務據點外，須另加開一個指定銀行帳戶做為交割帳戶；有別於此，富邦證券自2018年中開始，只要選擇「資金管理帳戶」（分戶帳），即可從40家金融機構中挑選自己常用的帳戶作為出入金銀行帳戶，省去臨櫃開立指定交割銀行帳戶的時間；為了客戶開戶更便利，客戶只要上傳雙證件，系統即能自動辨識證件文字，大幅縮短資料輸入時間，在網頁上設定好出入金銀行及簽署契約，5分鐘即可完成開戶申請。

完成線上開戶後，投資人僅要匯入現金至資金管理帳戶後，即可線上進行投資，除了可交易台股外，也可以投資定期定額ETF、參與股票抽籤、融資融券以及股票借券等，且平時存在銀行的閒置資金，還可保有銀行的活存利率，需要交易再轉帳到證券資金管理帳戶交易。如此便捷的開戶流程，投資人可以一邊防疫一邊輕鬆開戶，並藉由線上交易掌握投資契機。

為鼓勵投資人多使用線上開戶，富邦證券特別舉辦「財富升等3部曲」活動，透過線上開戶服務首次開立富邦證券戶，免交易即可獲得200元超商商品卡；首次定期定額ETF，於活動時間內扣款滿3,000元，也可獲得200元超商商品卡。