快訊

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

大S想賣豪宅救尪？汪小菲怒斥：完全是造謠

防疫一起來 富邦證券戶推動在家輕鬆開戶

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券與客戶一起做足防疫準備，透過全年無休、24小時服務的「線上開戶系統」，免出門開戶、也不用臨櫃加開銀行戶，全程在家線上申請即能輕鬆完成開戶。

更值得一提的是，投資人不需要先下載App占用手機容量，只要透過手機或電腦連上網路，開啟「快速線上開戶」網頁，即可開啟投資理財第一步。

傳統開立證券戶，除了需親臨券商服務據點外，須另加開一個指定銀行帳戶做為交割帳戶；有別於此，富邦證券自2018年中開始，只要選擇「資金管理帳戶」（分戶帳），即可從40家金融機構中挑選自己常用的帳戶作為出入金銀行帳戶，省去臨櫃開立指定交割銀行帳戶的時間；為了客戶開戶更便利，客戶只要上傳雙證件，系統即能自動辨識證件文字，大幅縮短資料輸入時間，在網頁上設定好出入金銀行及簽署契約，5分鐘即可完成開戶申請。

完成線上開戶後，投資人僅要匯入現金至資金管理帳戶後，即可線上進行投資，除了可交易台股外，也可以投資定期定額ETF、參與股票抽籤、融資融券以及股票借券等，且平時存在銀行的閒置資金，還可保有銀行的活存利率，需要交易再轉帳到證券資金管理帳戶交易。如此便捷的開戶流程，投資人可以一邊防疫一邊輕鬆開戶，並藉由線上交易掌握投資契機。

為鼓勵投資人多使用線上開戶，富邦證券特別舉辦「財富升等3部曲」活動，透過線上開戶服務首次開立富邦證券戶，免交易即可獲得200元超商商品卡；首次定期定額ETF，於活動時間內扣款滿3,000元，也可獲得200元超商商品卡。

富邦 手機 超商

延伸閱讀

監委巡察新冠肺炎防疫 北市請求中央支援防疫物資

【即時評論】防疫順時中還是順標哥？

影／媽祖遶境照常舉行 顏清標：若衛福部禁止就取消

防疫大作戰 新北成立防疫志工大隊

相關新聞

新台幣開盤 貶值4.8分

新台幣今（26）日早盤以30.450元兌1美元，貶值4.8分開出。

初年度保費占比近七成 新壽將持續堆疊外幣保單

新光金控（2888）董事會通過2019年度財務報告，年度合併稅後淨利較達166.3億元，EPS為1.34元，總資產規模逾...

壽險業 上月匯損222億元

金管會保險局昨（25）日公布保險業匯兌損益數字，2019年壽險業匯損創歷史新高，今年1月在新台幣貶值趨勢下，單月依舊有222億元匯兌損失，跟去年同月的226億元相差不多，僅略少4億元。

外幣保單降溫 去年業績少16％

外幣保單銷售熱度持續下降，金管會昨（25）日最新統計，去（2019）年外幣保單新契約保費收入，折合新台幣約5,188.59億元，年減達16%，包括美元、人民幣及澳幣保單，銷售力道都減弱，尤其人民幣保單減幅達43%最大。

新光現增 金控今年第一例

金控公司辦理現金增資，充實人壽或銀行子公司資本的風潮持續。新光金控昨（25）日董事會決議，擬發行普通股4.2億股、乙種特別股2.22億股，預計今年第2季完成，為金控業今年現增首例，法人估總金額將達140億元。

壓力大…壽險高層頻異動

最近本土壽險業高層主管掀起一波退休潮，繼新光人壽總座蔡雄繼、中國人壽董座王銘陽，南山人壽總經理許妙靜昨（25）日也申請退休，老將紛紛高掛戰袍，未來在多變金融投資環境、以及全球監理法遵日益嚴峻的條件下，不論是何人接下這些壽險業董總高層職位，都難免要歷經辛苦一戰。

南山總座許妙靜 無預警退休

壽險業又一人事大變動，南山人壽總經理許妙靜昨（25）日「無預警」提出申請退休，南山人壽晚間公告，許妙靜申請退休，公司擬由業務通路功能主管范文偉資深副總經理代理總經理職務，將於3月3日董事會討論人事案。

台幣反彈 終止連六貶

新冠肺炎疫情止不住，國際投資人押寶美國聯準會可能降息救市預期發酵，美元由升轉貶、亞洲貨幣也跌深反彈，加上市場湧現出口商月底拋匯潮，新台幣匯率昨（25）日強勢升值，終場升值7分，收在30.402元，終止連六貶，總成交量12.79億美元。

LIBOR將退場 三對策因應

全球最重要的聯貸訂價指標LIBOR（London Interbank Offered Rate，倫敦銀行同業拆借利率）即將走入歷史，中央銀行昨（25）日與金管會籲請金融機構審慎評估相關影響，並提出「尋求替代利率指標」等三點因應之道。

基金平台祭優惠 申購大增

新春開紅盤以來，新冠肺炎疫情持續影響投資市場。不過，愈來愈多自主型投資人逢低加碼，充分運用各基金平台提供的手續費優惠活動，單筆申購與定期定額申購同步上揚，配息基金則仍是投資人的最愛。

除新冠肺炎外 中華信評：台灣銀行業面臨三大挑戰

中華信評今（25）日表示，台灣銀行業受到美中貿易爭端持續、低利率、以及國內競爭依舊激烈等三大因素的影響，未來一年的績效表...

台版肥咖上路 金融機構6月要申報日澳居住者帳戶資料

有「台版肥咖」之稱的金融機構應執行共同申報及盡職審查準則（CRS）今年起上路，金融機構要盡職審查，每年6月要將應申報帳戶...

熱門新聞

南山人壽總經理許妙靜今日申請退休 不接受挽留

力拚復工 富士康聘大陸疫病權威鐘南山為總顧問

高配息龍頭基金買什麼？這4檔超夯ETF將合體

鴻海富士康宣布 聘鍾南山擔任防疫復工總顧問

元大證券推高配息基金 總座黃維誠：只募200億元太少

懲處案風波下台 南山總座許妙靜自請退休

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。