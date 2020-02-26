惠普配息4元 殖利率7％
矽酸鈣板廠惠普（8424）今年擬配發現金股利4元，今（26）日股價早盤漲3.7%。受惠惠營建回溫，自第2季起，隨著多項建案陸續進入後段裝修工程，惠普料接單動能有望轉強。
惠普去年稅後純益為1.4億元，每股純益（EPS）為3.89元，不受去年景氣差影響，均較去年表現要好。按昨日收盤價51.9元計算，殖利率7.7%。
2019年全台各大商圈紛紛傳出倒店潮，閒置店面增加，店面裝修需求減少，惠普營收下幅下滑。不過，惠普指出，國際紙漿價格走跌，使成本下降，且生產效率提高，獲利維持成長。
惠普預期，第1季是傳統淡季，營收將是今年最差一季。除營建需求外，來自醫院等裝修工程，還有台商回流帶動的廠辦需求增加，預計會帶來不錯的接單表現。
惠普為國產子公司，隨著集團擴大建材事業版圖，朝向全建材供應鏈發展，惠普預計未來可受惠，客戶端逐漸從下游經銷商往上游營造廠發展。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言