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銀行祭高額回饋綁客

聯合晚報 / 記者仝澤蓉／台北報導

全民防疫促進「宅經濟」持續發酵，網購訂單不斷攀升，成為民眾現階段最主要的休閒及血拚管道，精選高回饋網購信用卡更是不可或缺的功課之一，搶攻這一防疫宅經濟，華南銀行「i網購生活卡」今年起加入指定通路8%現金回饋，讓卡友在宅防疫同享回饋。

華南銀行表示，「i網購生活卡」除了網購享有基本2.5%現金回饋外，自2020年度起更是加入指定通路8%現金回饋權益；指定通路包括foodpanda、Uber Eats、愛奇藝、Netflix、Spotify、KKBOX、PlayStaion等，每期帳單回饋上限100元。

新卡也還有專屬回饋，華南銀行表示，新卡友申辦「i網購生活卡」指定卡別，也就是彩繪繽紛款或正義聯盟款，及電子帳單，首年網購可享基本5%現金回饋，這分別是原本的2.5%，加上新卡友2.5%，每期帳單回饋上限為300元。

華銀指出，換算每月網購只要消費達6000元，就可以獲得300元回饋，相當適合精打細算的小資族。

網購 信用

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