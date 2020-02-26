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全球降息風再起 富邦壽建議類全委保單保全資產

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新冠肺炎來勢洶洶，全球經濟危機重重！美國聯準會主席鮑爾擔憂疫情衝擊全球經濟，彭博資訊報導，全球經濟損失可能高達1,600億元。市場推測，受美國總統川普壓力影響，聯準會可能調降利率。

隨著全球貨幣轉趨寬鬆，瑞士信貸董事陶冬大膽預測，未來10年全球恐將進入負利率時代，擴大貧富差距，不利伴隨長壽而來的養老金、醫療金、看護金等。

富邦人壽建議，與其面對市場波動風險難以掌握趨勢，不如將資產交給專業團隊，富邦人壽銀保暨多元通路處執行副總經理崔天麟表示，面對新冠肺炎所造成的市場波動，透過富邦人壽類全委保單之專家團隊操作及風險控管，可協助做好資產配置。

「富邦人壽優利人生變額年金保險/變額壽險」（以下簡稱「優利人生」），連結安聯投信「優享退月提解全權委託投資帳戶」（以下簡稱「優享退」），以新台幣計價，解決匯率風險吃掉帳戶價值的擔憂，在台北富邦銀行獨家銷售，30萬元就享有法人級的專業服務，透過安聯投信高息的多元資產靈活配置策略，嚴控波動風險，有機會讓年終獎金穩健增長，享受退休富足人生。

「優利人生」四大優勢，運用+加值+保全+回饋：

一、運用。台幣計價可減少匯率風險：可做為長期持有的核心資產之一。

二、加值。月撥回年加值給付：透過「優利人生」變額年金保險，除每月穩定撥回資產外，年金累積期間內，自第6保單週年日起，每屆保單週年日時，按該日之前12個保單週月日之扣除每月扣繳費用後的保單帳戶價值平均值x0.5%提供加值給付，創造退休後的被動收入。

三、保全。身故給付資產保全：投資市場瞬息萬變，市場波動可能使保單帳戶價值暫時低於投保時所繳保費，透過「優利人生」變額壽險甲型的身故保障機制，即便遭遇人生風險時，受益人仍能領回身故保險金，達到資產保全。

四、回饋。刷信用卡享保費回饋。使用台北富邦銀行信用卡繳交保費，最多可享0.5%信用卡現金回饋，保費越多現金回饋就越多。

富邦人壽表示，安聯投信為退休基金專家，截至目前為止，組合型基金的市占率及規模，均名列全台第一，獲獎超過200項，投資標的備受市場肯定。

以宏觀資產配置，運用高息60%+股票20%+固定收益20%，並加入成長型標的，資產增值動能佳；採用三階段防護網，面對市場急速下挫，分三階段強制減碼，嚴守投資紀律，降低市場大跌的影響，資產防護佳。

美中貿易戰進入延長賽，加上被新冠肺炎這隻「黑天鵝」襲擊，國際金融市場持續震盪，短期進出雖有機會獲得較高的投資報酬率，但也要承擔較大的投資風險，富邦人壽建議以多元資產策略來分散風險，維持長期且紀律性投資因應短期市場雜音。

目前市場上類全委保單眾多，富邦人壽提醒，選擇此類商品前，應先了解保險需求、資金規劃及風險承受度，提解金額高低並非唯一考量，且提解金額可能涉及本金，選擇績效良好，評鑑優良且較具規模的壽險公司、銀行及專業投資團隊，在未來退休養老上，享受有品質的保障與尊嚴。

富邦人壽 類全委保單 保險金

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