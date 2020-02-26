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初年度保費占比近七成 新壽將持續堆疊外幣保單
新光金控（2888）董事會通過2019年度財務報告，年度合併稅後淨利較達166.3億元，EPS為1.34元，總資產規模逾3.9兆元，較2018年底成長9.1%，合併股東權益為1952.9億元，每股淨值約15.4元。
新光人壽2019年度合併稅後淨利約92.5億元，總保費收入達3,181.8億元，年增3.6%；初年度保費達1,168.6億元，市占率為9.2%。在積極推動外幣保單之策略下，外幣保單初年度保費較2018年度提高12.6%至805.3億元，占整體初年度保費比重進一步提升至69%，未來將持續堆疊外幣保單，以降低避險成本。
新光銀行2019年度合併稅後淨利約55.23億元，手續費淨收益年成長10.3%，股東權益較前一年度提高9.4%至651億元。2019年底放款餘額為6,048億元，年度增加387億成長約6.8%，資產品質方面，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.2%及636%，皆優於2018年度水準。
元富證券在自營及債券部位操作得宜下，去年度合併稅後淨利約15.4億元，較前一年同期大幅成長85.6%，股東權益較前一年度成長7%達244億，每股淨值約15.4元，成為新光金控獲利的第三引擎。
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