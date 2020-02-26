初年度保費占比近七成 新壽將持續堆疊外幣保單

新春開紅盤以來，新冠肺炎疫情持續影響投資市場。不過，愈來愈多自主型投資人逢低加碼，充分運用各基金平台提供的手續費優惠活動，單筆申購與定期定額申購同步上揚，配息基金則仍是投資人的最愛。

2020-02-25 22:58