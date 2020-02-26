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外幣保單降溫 去年業績少16％

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／台北報導

外幣保單銷售熱度持續下降，金管會昨（25）日最新統計，去（2019）年外幣保單新契約保費收入，折合新台幣約5,188.59億元，年減達16%，包括美元、人民幣及澳幣保單，銷售力道都減弱，尤其人民幣保單減幅達43%最大。

過去頗受國人青睞的外幣保單，受到去年美中貿易戰、英國脫歐等國際因素影響，導致資本市場波動，進而衝擊外幣保單銷售，外幣投資型保單受創最深。

去年外幣保單新契約保費收入，投資型保單折合約新台幣1,668.6億元，占比約32%，年衰退幅度30%；傳統型保單約新台幣3,519.99億元，占比約68%，年衰退幅度7%。

金管會表示，去年投資型新契約保費收入前三大業者，依序為法國巴黎人壽、國泰人壽以及合作金庫人壽，南山人壽因被禁售投資型保單，12月意外掉落第三名榜外，而傳統型新契約保費收入前三大業者，則分別為新光人壽、國泰人壽、南山人壽。

若以各幣別來看，去年美元保單新契約保單保費收入為147.97億美元，年減14%。其中，投資型貢獻約37.65億美元，銷售前三大為法國巴黎人壽、國泰人壽及南山人壽；傳統型貢獻約110.32億美元，銷售前三大為新光人壽、國泰人壽與南山人壽。

在人民幣保單方面，去年新契約保費收入為人民幣58.24億元，年減高達43%，且大部分為投資型保單，金額達人民幣54.65億元，傳統型保單僅人民幣3.59億元。人民幣投資型保單銷售前三大保險公司，分別為法巴人壽、中壽及南山壽，而人民幣傳統型保單則為國壽、台壽及新壽。

至於澳幣保單，去年新契約保費收入約澳幣13.98億元，投資型保單約澳幣4.66億元，銷售最好前三名公司為國壽、法巴人壽、安聯人壽，國壽首度高過法巴；傳統型保單約澳幣9.32億元，銷售前三名的公司為新光人壽、國泰人壽與中壽，富邦人壽則掉出前三名。

保單 國泰人壽 人民幣

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