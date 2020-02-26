新光現增 金控今年第一例

金控公司辦理現金增資，充實人壽或銀行子公司資本的風潮持續。新光金控昨（25）日董事會決議，擬發行普通股4.2億股、乙種特別股2.22億股，預計今年第2季完成，為金控業今年現增首例，法人估總金額將達140億元。

為提升主要子公司資本適足率，國內金控業去年以來，已有中信金、國泰金、新光金透過發行普通股或特別股方式籌措資金，新光金更是短短不到半年二度辦理現增，總計三家金控去年以來，已吸金逾500億元。

新光金資深副總徐順鋆表示，普通股發行價格，可能用定價日期之前的一、三或五個交易日的收盤均價計算，新光金昨日收在每股9.74元；特別股的發行價格則介於每股40至60元之間。

新光金昨日也公告，乙種特別股的股息年率，以定價基準日之7年期IRS利率＋固定加碼利率，實際固定加碼利率授權董事長於2.2%~4.2%的範圍內核定。 圖／經濟日報提供

徐順鋆說，新光金去年發行的甲種特別股，股息年率為3.8%，「今年應該不會超過3.8%」，因市場利率已大幅走低。

他表示，本次現增金額，將注資新光銀行30億元，新光人壽則會超過100億元。不願具名的美系外資分析師則是指出，新光金本次現增金額約在140億元。

現增用途方面，徐順鋆說，將用來提高銀行與人壽子公司的資本適足率，新光銀的普通股資本適足率與第一類資本適足率，均將提升0.5個百分點。新光銀目前普通股資本適足率10.5%、稍微低於同業平均；第一類資本適足率11.8%，高於同業平均。

新光人壽部分，資本適足率（RBC）預計可提高13到20個百分點。法人表示，新壽的RBC去年底約在221%，未來仍有增資提升的空間。

新光金昨日董事會也通過去（2019）年財報，合併稅後純益166.3億元、每股稅後純益（EPS）為1.34元，總資產規模逾3.9兆元，較前年底成長9.1%，合併股東權益為1,952.9億元，每股淨值約15.4元。