壓力大…壽險高層頻異動

經濟日報 / 記者 葉憶如

最近本土壽險業高層主管掀起一波退休潮，繼新光人壽總座蔡雄繼、中國人壽董座王銘陽，南山人壽總經理許妙靜昨（25）日也申請退休，老將紛紛高掛戰袍，未來在多變金融投資環境、以及全球監理法遵日益嚴峻的條件下，不論是何人接下這些壽險業董總高層職位，都難免要歷經辛苦一戰。

42年次的新光人壽總座蔡雄繼、45年次的中國人壽董座王銘陽到50年次的南山人壽總座許妙靜，這些打過一個又一個戰役的壽險業光榮鬥士，經歷多次金融風暴洗禮，也締造過風光成績，近幾個月都無預警地「卸下肩頭重擔」退場，讓人不勝唏噓。

新光人壽總經理蔡雄繼在公司待超過40年，雖然精算師出身，但坐飛機上都能跟鄰座乘客賣保單，是全方位人才，經歷金融海嘯、歐債風暴等，2010年開始任擔任總經理，幫公司打完最艱困的十年戰役後，去年11月26日董事會26日通過新任總經理人事案，2019年底卸任，由新光金控代總經理黃敏義接任新壽總經理一職。

王銘陽2003年初加入中國人壽後，在金融及保險業界經營管理資歷已逾35年，他加入後帶領的中壽，一直都是獲利績優生，從來沒踩過雷，投資績效有目共睹，並與全球第二大之中國建設銀行策略合作，投資建信人壽，成功拓展中國大陸保險版圖，也帶動中國人壽總資產、淨值、稅後、淨利均大幅成長近十倍。

許妙靜是國內大型壽險公司首位女性總經理，她特別的是，從銀行財務出身，負責建置南山的財務體系，2011年協助員工認股，成為公開發行公司、多次在市場籌資協助南山強化資本。

壽險業 新光人壽

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