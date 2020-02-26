南山總座許妙靜 無預警退休

壽險業又一人事大變動，南山人壽總經理許妙靜昨（25）日「無預警」提出申請退休，南山人壽晚間公告，許妙靜申請退休，公司擬由業務通路功能主管范文偉資深副總經理代理總經理職務，將於3月3日董事會討論人事案。

據了解董事長陳棠、副董事長尹崇堯都表達挽留之意，但是許妙靜「退休」的意念甚堅，並不接受慰留。

外界盛傳，此次許妙靜無預警提出退休，應該與金管會主委顧立雄日前公開評論南山人壽大股東記過案有關。

顧立雄20日在金管會記者會後，提及南山人壽大股東車子被撞壞，記經理人小過，又因營業績效連二年表現不佳，對總經理許妙靜與副董尹崇堯記過處分，有違公司治理。 圖／經濟日報提供

「大股東如何生氣，總經理都應該要跟他say no；如果連總經理都無法拒絕、不敢說不，那麼金管會也會對總經理say no，南山人壽就要再去找一位會對大股東say no的總經理。」顧立雄這番話，被外界認為是讓許妙靜提出退休的重要原因。

1961年次的許妙靜，畢業自ST John’s University的MBA，有高考金融人員資格，她曾在後被併入台灣銀行的中信局任職，後來轉任會計師，成為台灣資誠會計師事務所的合夥人。

許妙靜後來跳槽中信銀行出任財務長，時間長達七年，2011年又隨潤泰集團轉投資潤成投資入主新南山，由銀行再度轉戰壽險產業。

2011年8月擔任南山人壽財務長，2017年12月接任南山人壽總經理，成為南山人壽首位女性總經理，前一任南山壽總經理陳潤權就是南山人壽境界成就專案的總負責人。

許妙靜去年4月17日因南山人壽未妥善處理裁撤收費員案，遭金管會以決策失當、未善盡督導管理之責，懲處停職六個月，成為首位被停職的保險公司總經理，去年10月恢復總經理職務。

據了解，早在4月裁罰之前，她就已向南山人壽提出辭呈，當時被挽留下來，這次再被金管會主委顧立雄一席重話衝擊，終於堅決要申請退休不接受慰留。

暫代總經理的范文偉一直在南山人壽任職，2017年1月迄今擔任資深副總經理暨業務通路功能主管。