大同：福州法院賣出華映科技約2,764萬股 3月將再拍賣
大同公司今（25）日代孫公司中華映管（百慕達）公告，福州法院去年底已賣出華映百慕達所持華映科技2,764萬0,594股。並將於3月17日起將再拍賣質押標的剩餘股權。
大同表示，大同對中華映管（百慕達）股份有限公司綜合持股約39.67%，華映持有華映百慕達100%。
大同公告指出，福建省福州市中級人民法院《執行裁定書》（2019）閩01執964號之一， 裁定拍賣（變賣）中華映管（百慕達）質押之華映科技股票4,200萬股，並出具《協助執行通知書》，由華融證券福州五一路營業部於2019年12月12日至2019年12月17日通過證券交易方式合計賣出華映百慕達所持華映科技2,764萬0,594股。
另外，華融證券擬於2020年3月17日開始，再次通過證券交易方式賣出剩餘1,435萬9,406股。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言