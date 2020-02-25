壽險業元月匯損222億元 與去年同期相當

金管會保險局今（25）日公布保險業匯兌損益數字，2019年壽險業匯損創歷史新高，元月在新台幣貶值下單月依舊有222億元匯兌損失，跟去年同月的226億元相差不多，僅略少4億元。

據保險局統計，截至2020年元月底，壽險業匯兌損益有501億元，但避險成本高達751億元（含避險工具本身成本599億元及避險工具換匯成本152億元），加上動用外匯價格變動準備金28億元，因此今年元月壽險業累計淨匯損為222億元。

至於淨值方面，統計顯示，保險業2020年元月淨值達2兆1220億元，較上年同期成長57.4%，其中壽險業淨值來到1兆9,866億元，年增達57.4%，創下歷史新高紀錄；而產險淨值則攀上1,354億元，年成長12.4%。

整體來看，2020年元月壽險業累計稅前獲利233億元，較上年同期增加187億元，年成長高達406%；產險業累計稅前獲利16億元，年增45.5%。保險局官員指出，是因為去年跟今年股票表現不錯，壽險業手上股票評價利益增加所致。

保險局官員指出，整體來看，元月底壽險業資產29.8兆元，國外投資17.7兆元，新台幣兌美元匯率相對於上月底貶值幅度為0.5%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達518億元，較上月份減少28億元。另外，壽險業元月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有233億元的獲利。