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金管會：保險業總部增設以一處為限 六個月內完成整併

經濟日報 / 記者葉憶如/台北即時報導

金管會今（25）日預告「保險業設立遷移或裁撤分支機構管理辦法」修正草案，除了規定以後展業處改名通訊處外，也規定壽險公司若總公司地方不夠，若要另外設立僅以一處為限，「散在外面的要儘量整合不致灑落各處」，預告60天公告上路後需於六個月內完成移遷整併。

保險局官員表示，配合監理及現行實務作業，將國內分支機構分成「分公司、通訊處與服務中心」三級，且分級管理，增修相關設立遷移裁撤管理辦法，此次修正有六大重點。

一、避免名稱混淆，包括將通訊處、展業處等其他分支機構文字修正為「通訊處」。

二、若有營業行為的分支機構遷移或裁撤恐影響員工權益，因此需將員工安置計畫納入申請應檢具文件。

三、增訂總公司、分公司所在地不敷使用，需要營業執照所找地址外找「異地辦公地點」，但以一處為限；另增訂異地辦公，有涉對外營業行為者，需先經主管機關核准，不涉對外營業則報備查，不得受理申報保險業務等。

四是增訂保險業得視需要設立電腦中心、教育訓練中心、電話客務中心或倉庫非供對外營業用場所，其設立遷移或裁撤僅需備查但不得受理申辦保險業務等辦理。

五是配合可增訂服務中心的設立、遷移與裁撤程序，得辦理之業務趨圍及服務中心主管資格條件；另外保險業有於國內機場航廈內設置保險櫃檯提供保險服務，因此增訂其設立、遷移及裁撤程序，及得辦理之事項。

六是辦法修正施行後，需於六個月內調整其國內分機構。

保險 壽險公司 金管會

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