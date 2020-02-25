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指標利率LIBOR將退場 金管會指示公會3月中提因應措施

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

因應2022年LIBOR可能退場的風險，金管會指示銀行公會組成工作小組，檢視現行以LIBOR為訂價指標的契約，積極與可能受影響客戶及交易對手溝通，協商相關合約修改，並讓客戶及投資人充分瞭解。

金管會銀行局副局長黃光熙今天表示，英國金融行為監理局（FCA）已宣布自2022年1月1日起，將不再規定會員銀行必須提供LIBOR（倫敦銀行同業拆借利率）報價，亦即LIBOR可能在2021年底退場。

為利未來國內相關金融商品契約可順利轉換，並協助金融機構採取因應措施及控管風險，中央銀行與金管會已達成共識，請銀行公會組成工作小組研擬相關因應措施，及進行宣導與提醒金融機構注意LIBOR可能退場的風險，並讓客戶及投資人充分瞭解。

金管會表示，由於目前全球金融商品主要以LIBOR作為訂價基準指標，包括衍生性金融商品、企業貸款、浮動利率債券、證券化產品等，面對LIBOR退場風險，央行與金管會籲請金融機構審慎評估相關影響，並妥為因應。

重點包括第一，尋求替代利率指標，研擬轉換計畫。目前LIBOR 五種報價幣別（美元、歐元、英鎊、日圓瑞士法郎）的各貨幣主管機關，已提出可供轉換的基準指標，以利市場參與者應用。

例如美元的替代利率指標為SOFR（擔保隔夜融資利率）、日圓為TONA（東京隔夜平均利率）等。

第二，檢視現行以LIBOR為訂價指標的存續契約，積極與可能受影響的客戶及交易對手溝通，協商相關合約修改。

第三，辨識LIBOR停用與轉換可能造成的風險，包括對業務流程、會計及稅務作業、風險性資產與資本計提模型、資訊系統等影響，訂定調整方案並定期檢視。

黃光熙表示，金管會已在1月要求銀行公會工作小組，在3月中提因應措施，包括掌握國內金融機構採用LIBOR的企業貸款等規模概況、受影響情況。

以2月21日報價來看，LIBOR隔拆是1.57%，SOFR則是1.6%，官員表示，LIBOR跟SOFR都只是指標利率，做為企業貸款利率加減碼基礎，不是直接採用。

而指標利率會隨市場變化，不是換個指標利率，一定對客戶有利或不利，因轉換後，加減碼的結果，可能跟原來相當的，但以後市場變化如何就不知了，所以要請銀行後續跟客戶協商。

金管會 日圓 瑞士

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