疫情延燒 金管會：行員若中鏢 必要時請鄰近分行支援

因應疫情，金管會要求銀行應變，萬一分行有人確診，會視疫情嚴重程度，看是否需要關閉分行，而由鄰近分行支援繼續提供客戶服務，確保銀行營運不中斷。

新冠肺炎疫情持續延燒，教育部已規定學校一人確診全球停課，外界也關心如果銀行分行有人確診，這家分行是否要暫停營業？往來客戶是否要到鄰近分行辦理臨櫃業務？

金管會官員表示，要看嚴重程度，目前金融機構已有採取異地辦公作法，必要時可以有人員支援需要的分行，但若分行人員都需要隔離或情況較嚴重時，必要時就由鄰近分行支援業務，維持營運不中斷，銀行也會公告讓民眾知道相關的應變措施。

官員表示，過去因地震或颱風等天災，也曾經發生過受災分行短暫無法營業情況，也是由鄰近的分行支援，由於現在存款都已採通提通存，客戶不一定需要回到原開戶行辦理相關業務，因此，由其他分行支援業務的難度並不高。