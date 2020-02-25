南山人壽總經理許妙靜今日申請退休 不接受挽留

壽險業又一人事大變動！南山人壽總經理許妙靜今（25）日「無預警」申請退休！南山人壽晚間輸入公開資訊觀測站，表示公司總經理許妙靜申請退休，公司擬由范文偉資深副總經理代理總經理職務，下周董事會討論人事案。據了解包括董事長陳棠、副董事長尹崇堯都表達挽留，但是許妙靜「退休」的意志甚堅，並不接受慰留。

據了解，此次許妙靜無預警提出退休，應該與金管會主委顧立雄日前談南山人壽大股東記過案有關，尹衍樑因愛車撞壞，怒記經理人小過，又因營業績效連二年表現不佳，要記總經理許妙靜與兒子暨副董尹崇堯記過處分，被解讀未經董事會有違公司治理。顧立雄日前被詢問此事時提到「大股東如何生氣，總經理都應該要跟他say no；如果連總經理都無法拒絕、不敢說不，那麼金管會也會對總經理say no，南山人壽就要再去找一位會對大股東say no的總經理。」許妙靜恐怕因此事而提出退休案。

潤泰集團2011年入主南山人壽，許妙靜也開始到南山任職，於2011年8月起先從財務長開始任職，2017年12月8日升任總經理一職至今，來到南山將近十年之久，總經理也約二年多時間。

許妙靜去年4月17日因南山人壽未妥善處理裁撤收費員管道案遭金管會以決策失當、未善盡督導管理之責，懲處停職6個月，成為首位被停職的保險公司總經理，去年10月恢復總經理職務，據了解早在4月裁罰之前她就已向南山人壽提出辭呈，當時被挽留，這次再被金管會主委顧立雄一席重話「南山人壽就要再去找一位會對大股東say no的總經理」衝擊，終於堅決申請退休不接受慰留。

1961年次的許妙靜，畢業自ST John’s University, MBA，高考金融人員的她曾在公股的中信局任職，後來轉戰會計師，成為台灣資誠會計師事務所的合夥人，後跳槽中信銀行出任財務長，時間7年，2011年又隨著潤成投資成為新南山的團隊，由銀行再度轉戰壽險產業。