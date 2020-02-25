快訊

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懲處案風波下台　南山總座許妙靜自請退休

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
南山人壽總經理許妙靜今自請退休。圖／本報系資料照
南山人壽總經理許妙靜今自請退休。圖／本報系資料照

南山人壽今晚公告，總經理許妙靜今申請退休，由資深副總經理范文偉代理總經理職務。許妙靜日前才因收費風波遭金管會停職，去年十月剛恢復職務後，近期又捲入大股東尹衍樑懲罰風波，最終仍決定自請退休。

南山人壽去年四月因擅自變更保單繳費方式，導致3萬多張保單權益受損，甚至造成256多張保單停效，觸犯到保險局最重視的保戶權益，保險局重罰南山600萬元，並認為南山人壽總經理許妙靜「決策失當」被停職半年，去年十月底停職屆滿回任。

但沒想到近期又捲入大股東尹衍樑懲罰風波，因業績連續二年居業界第三，南山人壽大股東尹衍樑對副董事長尹崇堯與許妙靜各記大過一次，引起金管會關切，金管會主委顧立雄更公開直言：「總經理應該要對大股東說不，如果總經理不說不，金管會也會說不，那南山就換一個會說不的總經理。」風波不斷，最終許妙靜選擇自請退休。

金管會 股東 南山人壽

延伸閱讀

尹衍樑怒記過 顧立雄：總經理要說不

尹衍樑車被撞怒記經理人大過 顧立雄：總經理要說「不」

尹衍樑記兒子大過　南山向保險局承認獎懲無效

南山人壽記尹崇堯、許妙靜大過惹議 將向金管會說明

相關新聞

懲處案風波下台　南山總座許妙靜自請退休

南山人壽今晚公告，總經理許妙靜今申請退休，由資深副總經理范文偉代理總經理職務。許妙靜日前才因收費風波遭金管會停職，去年十...

疫情導致會計師無法赴陸　金管會准年報採視訊查核　

因應近期新冠肺炎，會計師事務所無法派人赴大陸地區執行審計工作，影響上市櫃公司3月底去年年報，金管會證期局今宣布，准許會計...

南山人壽首推「短」照險 月繳千元有保

有鑑於家戶結構轉變所衍生的短照需求將增，南山人壽首度推出短照商品，包含按實際住院天數為基礎所給付的住院看護保險金與出院短...

台版肥咖上路 金融機構6月要申報日澳居住者帳戶資料

有「台版肥咖」之稱的金融機構應執行共同申報及盡職審查準則（CRS）今年起上路，金融機構要盡職審查，每年6月要將應申報帳戶...

2022年LIBOR退場 央行籲銀行提早因應

目前全球金融商品主要以LIBOR作為訂價基準指標，因應英國金融監理局（FCA）宣布自2022年1月1日起，將不再規定會員...

高配息龍頭基金買什麼？這4檔超夯ETF將合體

「元大高股息優質龍頭基金」傳出配息率破10%，未上市率先轟動，元大證今（25）日舉辦記者會，對外界好奇基金成分股會買什麼...

疫情引發正視傳承問題 可善用保險工具

此次爆發的新型冠狀肺炎病毒疫情，造成全世界恐慌。AIA友邦人壽表示，許多中高資產客戶常因覺得財富傳承安排仍很遙遠，因此未...

疫情當前 新安產突發傷病升等賠付

近期新冠疫情又遭遇流感流行季節，疫情接二連三又快又突然讓民眾措手不及。疫情當前，民眾不免擔憂是否能有一張保單可提供真正的...

台壽滿期金大數據分析 四、五年級女性占逾六成

隨著元宵節的結束，農曆春節假期告一段落，許多民眾除了多一筆年終獎金之外，還領到壽險公司所給付的一筆滿期生存給付金。

鷹眼檢券員招考 起薪35.3K

台灣銀行受託經理台幣發行附隨業務需要甄試檢券員，今年徵選33名，起薪3萬5300元，這工作最重要的是必須具備鷹眼，能快速鑑定真偽鈔，以及破損鈔券，替貨幣安全把關。

央行徵選經濟金融研究專業人員1至3名 年薪近百萬

時機歹歹，擁抱「金」飯碗的時機來了。中央銀行宣布徵選經濟金融研究專業人員（助理研究員或同等職位）1至3名，符合報名條件者...

台企銀、土銀武漢分行 延至3月11日恢復營業

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台灣企銀和土地銀行武漢分行開工日一延再延，目前兩家銀行都表示，武漢分行預定將於3...

熱門新聞

國巨晶片電阻 下月大漲八成

台積徵才1,500人 全力衝刺5奈米製程

南山人壽董座杜英宗申報轉讓1萬張持股

原料短缺 工紙鏈掀漲價潮

台幣六天貶值4.21角 恐下探30.5元關卡

南山人壽總經理許妙靜今日申請退休 不接受挽留

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。