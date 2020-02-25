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懲處案風波下台 南山總座許妙靜自請退休
南山人壽今晚公告，總經理許妙靜今申請退休，由資深副總經理范文偉代理總經理職務。許妙靜日前才因收費風波遭金管會停職，去年十月剛恢復職務後，近期又捲入大股東尹衍樑懲罰風波，最終仍決定自請退休。
南山人壽去年四月因擅自變更保單繳費方式，導致3萬多張保單權益受損，甚至造成256多張保單停效，觸犯到保險局最重視的保戶權益，保險局重罰南山600萬元，並認為南山人壽總經理許妙靜「決策失當」被停職半年，去年十月底停職屆滿回任。
但沒想到近期又捲入大股東尹衍樑懲罰風波，因業績連續二年居業界第三，南山人壽大股東尹衍樑對副董事長尹崇堯與許妙靜各記大過一次，引起金管會關切，金管會主委顧立雄更公開直言：「總經理應該要對大股東說不，如果總經理不說不，金管會也會說不，那南山就換一個會說不的總經理。」風波不斷，最終許妙靜選擇自請退休。
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