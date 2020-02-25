2022年LIBOR退場 央行籲銀行提早因應

目前全球金融商品主要以LIBOR作為訂價基準指標，因應英國金融監理局（FCA）宣布自2022年1月1日起，將不再規定會員銀行必須提供LIBOR（倫敦銀行同業拆借利率）報價，亦即LIBOR可能於2021年底退場，央行呼籲金融機構慎評估相關影響，並妥為因應。

為利未來國內相關金融商品契約可順利轉換，並協助金融機構採取因應措施及控管風險，中央銀行與金管會已達成共識，請銀行公會組成工作小組研擬相關因應措施，及進行宣導與提醒金融機構注意LIBOR可能退場的風險，並讓客戶及投資人充分瞭解。

由於目前全球金融商品主要以LIBOR作為訂價基準指標，包括衍生性金融商品、企業貸款、浮動利率債券、證券化產品等。

面對LIBOR退場風險，央行主管表示，金融機構可審慎評估尋求替代利率指標，研擬轉換計畫。目前LIBOR 5種報價幣別（美元、歐元、英鎊、日圓及瑞士法郎）的各貨幣主管機關，已提出可供轉換的基準指標，以利市場參與者應用。

央行提醒，金融機構要檢視現行以LIBOR為訂價指標的存續契約，積極與可能受影響之客戶及交易對手溝通，協商相關合約修改。金融機構也要辨識LIBOR停用與轉換可能造成的風險，包括對業務流程、會計及稅務作業、風險性資產與資本計提模型、資訊系統等影響，訂定調整方案並定期檢視。

公股銀行高層表示，許多國際大型聯貸案都是以LIBOR作為訂價指標，針對LIBOR退場目前正研議尋求替代利率指標方案，目前美國紐約金融主管機關已經請各外資銀行提出應變計畫。雖然需要調整，牽動範圍不小，但不是難以克服的問題。