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疫情導致會計師無法赴陸　金管會准年報採視訊查核　

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
新冠肺炎疫情導致會計師無法去大陸，金管會准許會計師可採替代查核方式。記者戴瑞瑤／攝影
新冠肺炎疫情導致會計師無法去大陸，金管會准許會計師可採替代查核方式。記者戴瑞瑤／攝影

因應近期新冠肺炎，會計師事務所無法派人赴大陸地區執行審計工作，影響上市櫃公司3月底去年年報，金管會證期局今宣布，准許會計師採視訊或原始憑證用傳真、Email等方式查核；但若連替代查核都無法如期出具財報，必須在3月27日前向金管會申請展延。

金管會表示，會計師無法赴大陸地區執行審計工作，導致無法檢查原始文件、參與資產盤點，或因大陸地區復工情況不確定，無法如期完成函證程序，開放會計師可以採行的替代查核程序，並函知簽證上市櫃公司財報的會計師事務所。替代查核程序例如視訊，又或是原始憑證可用傳真、Email等，來確認憑證是真的。

證期局副局長蔡麗玲表示，日前與會計師開過會討論，了解一般狀況下替代查核程序有哪些狀況，但因每一個公司個案狀況不同，會計師可依個案實際情況設計替代查核程序，不會規範一定只能採哪些查核程序，尊重會計師審計上的專業。

蔡麗玲指出，因為現在大陸復工狀況不明朗，上市櫃公司的重要子公司在大陸，因為會計師不能去，如果該子公司有復工，可以採替代方案；但若當地重要子公司連復工都沒有，就會影響到年報的時間。另有些公司在大陸的子公司不重要，若總公司有資料，且可以查核是正確的，也可以出財報，由會計師做決定。

金管會表示，如上市櫃公司仍無法如期於3月底公告申報去年財報，要經過董事會通過延期申請，包括預計展延期限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及去年度自結合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等，在3月27日前向金管會申請核准。

金管會也提醒，上市櫃公司經過董事會通過延期要先重訊公告依次，金管會通過展延後也要再重訊公告一次。

金管會 財報

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