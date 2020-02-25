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聯貸報價指標LIBOR恐退場 央行三點因應

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中央銀行今（25）日指出，英國金融監理局（Financial Conduct Authority, FCA）前已宣布自2022年1月1日起，將不再規定會員銀行必須提供LIBOR（London Interbank Offered Rate，倫敦銀行同業拆借利率）報價，亦即LIBOR可能於2021年底退場。

為利未來國內相關金融商品契約可順利轉換，並協助金融機構採取因應措施及控管風險，中央銀行與金管會已達成共識，請銀行公會組成工作小組研擬相關因應措施，及進行宣導與提醒金融機構注意LIBOR可能退場的風險，並讓客戶及投資人充分瞭解。

由於目前全球金融商品主要以LIBOR作為訂價基準指標，包括衍生性金融商品、企業貸款、浮動利率債券、證券化產品等，面對LIBOR退場風險，中央銀行與金管會籲請金融機構審慎評估相關影響，並妥為因應。

一、尋求替代利率指標，研擬轉換計畫。目前LIBOR 5種報價幣別（美元、歐元、英鎊、日圓瑞士法郎）之各貨幣主管機關，已提出可供轉換之基準指標，供市場參與者應用。

二、檢視現行以LIBOR為訂價指標的存續契約，積極與可能受影響的客戶及交易對手溝通，協商相關合約修改。

三、辨識LIBOR停用與轉換可能造成之風險，包括對業務流程、會計及稅務作業、風險性資產與資本計提模型、資訊系統等影響，訂定調整方案並定期檢視。

金管會 日圓 瑞士

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