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南山人壽首推「短」照險 月繳千元有保

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
南山人壽首度推出以短期照顧保障為主的商品「南山人壽骨得康護短期照護終身保險」及「南山人壽優樂康護短期照顧終身健康保險」。 圖／南山人壽提供
南山人壽首度推出以短期照顧保障為主的商品「南山人壽骨得康護短期照護終身保險」及「南山人壽優樂康護短期照顧終身健康保險」。 圖／南山人壽提供

有鑑於家戶結構轉變所衍生的短照需求將增，南山人壽首度推出短照商品，包含按實際住院天數為基礎所給付的住院看護保險金與出院短期照護保險金，且有別於長照需90天等待期，短照只要30天，月繳裝千元就可讓民眾住院出院都放心。

至於保費部分，若以30歲男性投保日額1,000元、繳費20年期為例，投保南山人壽骨得康護短期照護終身保險年繳保費為2萬4,000元；投保南山人壽優樂康護短期照顧終身健康保險，因不含壽險以及意外骨折給付，其年繳保費可降至1萬2,400元。

台灣人口老化步調不斷加快，家庭結構變化大，根據國發會統計，台灣將於2026年邁入超高齡社會，家戶結構也逐步轉變為夫婦兩人或夫婦加上小孩為主的小家庭型態。但現行一旦發生住院醫療之情形，多由家人擔任照顧者角色，經常面臨照顧專業不足、不知如何照顧的窘境，這也顯示在家戶結構轉變為小家庭型態後，未來短期照護需求將增加。

隨著小家庭變多，若夫妻都是受薪階級，一旦家中成員有人生病住院，家屬未必可即刻將正在處理的工作放下，轉身扮演照顧者的角色；也有的狀況是，病人術後短期回家休養，但家人卻不知道如何照顧或進行傷口護理。

有鑑於家戶結構轉變所衍生的短照需求將增，南山人壽2月22日首度推出以短期照顧保障為主的商品「南山人壽骨得康護短期照護終身保險」及南山人壽優樂康護短期照顧終身健康保險」，提供繳費10年或20年的選擇，滿足客戶不同的財務規劃，保障至保險年齡屆滿99歲，提供民眾在既有的終身醫療保障上增添所缺乏的短期照顧保障，無論在住院期間或出院療養，都能安心休養、無後顧之憂。

這兩項商品所設計的短期照顧保障，包含按實際住院天數為基礎所給付的住院看護保險金與出院短期照護保險金，以填補住院期間聘請看護以及居家療養聘請短期照顧的支出；另考量術後出院需購置傷口護理用品的需求，設計術後出院短期照顧加值保險金，以填補護理用品購置或聘請護理專業照顧人力的支出。

另外，「南山人壽骨得康護短期照護終身保險」為提供更完整的保障內容，更直接植入意外骨折短期照顧加值保險金設計，並設計身故保險金與祝壽保險金，滿足精打細算一族的需求。

此外，該如何區隔短期照顧商品與長期照顧商品呢？南山人壽表示，短期照顧商品是以接受住院醫療為給付條件，但會排除30天等待期間內所發生的住院醫療；而長期照顧商品以符合長期照顧狀態為給付條件，且必須持續維持長期照顧狀態超過90天免責期始符合給付條件。

保險金 南山人壽

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