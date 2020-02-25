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台股高配息基金 首次配息估第4季

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

元大高股息優質龍頭基金」預計3月中募集，傳出有機會高配息，元大證券總經理黃維誠今（25）日表示，因基金成立後半年才配息，預期該基金首次配息可能在第4季左右，初步期望的配息率在4~5%。

黃維誠說：「元大高股息優質龍頭基金」成立會是個好時點，包括新冠肺炎對台灣企業的影響可望止於短期，動能將在下半年恢復，今年除權息行情也值得期待。投資上「股優於債」外，更要特別看重台股，他看好大盤反彈後破13,000點，「一定比去年的高點高。」

他也提到，該基金雖然3月募集才成立，不久會碰到除權息，但因為基金首次配息為成立半年後，所以不會有初期沒息可配的狀況，最快應會在下半年約第4季配發，而且能做到每月穩定配息。

另外若台股如預期反彈，年底基金的「年終配」也可期，亦即基金將額外配資本利得，首年配息率有望再成長。不過此部分仍視實況而定，通路不對實際配息率做預測。

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