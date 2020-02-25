不畏疫情 投信業募集新基金

各國新冠肺炎罹病案例持續增加，台灣確診案例亦增至31例。外界關注疫情對國內各產業衝擊程度，投信業者表示，目前募集新基金、ETF進度不受影響，台股相關ETF初級市場申贖未見爆大量，雖部分基金暫時申購變少、贖回略增，但對疫情趨緩後的買氣樂觀以待。

投信投顧公會理事長張錫表示，多數人以SARS經驗認爲疫情不會拖太久，因此對市場影響還好；但若真的拖太久，則可能會有賣壓。

今年農曆年過後，新冠肺炎疫情持續升溫，不少投信業者未免大型活動增加感染風險，自主性取消或暫延大型活動、記者會，但小型的投資說明會、業務推展活動，依然按照進度，畢竟對業者來說，年度目標並未改變，還是得努力推展業務。

以本周來說，國泰投信近期將推出亞洲第一檔資產ETF，將於26日舉行記者會，進場前須量體溫，凸顯業界腳步並未因此慢下來，只是更謹慎些。

另據統計，投信業預計3月募集的新基金，包括元大台灣高股息優質龍頭、國泰亞洲高收益債券等，目前仍如期準備中。對於近期市場對新基金接受程度，相關業者表示，前進券商舉辦說明會時，客戶興趣依然高昂，但不可諱言，就像選舉一樣，還沒開票前就沒個準。

一家外商投信總座表示，目前部分基金申購變少、贖回略增，但還在正常範圍內；預料在疫情趨緩後，應該就會回復正常。

另一家本土投信總座也說：「很多人空手很久了，都希望逢低布局。」目前在觀察買點，有助後續買氣回籠。