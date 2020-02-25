高配息龍頭基金買什麼？這4檔超夯ETF將合體

「元大高股息優質龍頭基金」傳出配息率破10%，未上市率先轟動，元大證今（25）日舉辦記者會，對外界好奇基金成分股會買什麼？總經理黃維誠表示，簡單講，基金成立後持股不會高於50檔，將是「0050、0056、00850、00861的合體。」

上述四組代號是元大投信歷來最夯的四檔股票ETF，分為元大台灣50、元大高股息、元大臺灣ESG永續、以及元大全球未來通訊。

其中，除元大台灣50為台股首檔ETF，元大高股息高配息，均為廣受存股族熱愛的老牌台股ETF，元大臺灣ESG永續和元大全球未來通訊去年才成立，連續創下掛牌時受益人破3萬人、8萬人紀錄；一成立就躍居「全球最大5G ETF」的元大全球未來通訊募集破百億元，也創下驚人成績。

黃維誠說，著眼台灣社會高齡化，愈來愈多人有穩健配息需求，投信有不少熱門台股ETF受到歡迎，值得借鏡。而「元大高股息優質龍頭基金」成分股將和ETF相近，預期投資組合在50檔內，集結0050、0056、00850、00861的優勢。

外傳元大證和元大銀已至少掌握75億元，該基金有望刷新台股基金成立表現。黃維誠表示，過去從來沒台股基金成立超過150億元，但如果這檔只有150億元恐怕有點少，200億元也不算多；不論目標如何，證券都全力以赴。

黃維誠強調，「元大高股息優質龍頭基金」將是今年代表作，去年元大證幫元大投信募集元大全球未來通訊破百億，裡頭63億元是證券助陣。此基金有高配息和穩健表現等特性，吸引力絕對夠，值得期待募集成績。