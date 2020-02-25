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疫情引發正視傳承問題 可善用保險工具

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
AIA友邦人壽總經理侯文成提醒，生命無常，我們能做的就是馬上著手安排隨時都能立即啟動的資產傳承計畫，更可以簡單的利用保險商品將資產和諧且完整的傳承給後代，壽險的保障規劃便是一項符合中高資產族群思考的傳承工具。記者沈婉玉／攝影
AIA友邦人壽總經理侯文成提醒，生命無常，我們能做的就是馬上著手安排隨時都能立即啟動的資產傳承計畫，更可以簡單的利用保險商品將資產和諧且完整的傳承給後代，壽險的保障規劃便是一項符合中高資產族群思考的傳承工具。記者沈婉玉／攝影

此次爆發的新型冠狀肺炎病毒疫情，造成全世界恐慌。AIA友邦人壽表示，許多中高資產客戶常因覺得財富傳承安排仍很遙遠，因此未提前規劃，直到出現變故而錯失良機，造成財富損害或家庭紛爭。家族財富傳承的規劃有其複雜度，但若想在短時間內先為家人鎖定部分財產做為傳承，保險商品實為可以簡單執行的金融工具。

美國家族企業機構（Family Business Institute）研究，30％企業可以成功由第一代傳承到第二代，但傳位到第三代僅剩12％，要傳承到第四代就更困難，僅有3％。安永會計師林志翔指出，無論東西方，都有「富不過三代」的現象，尤其台灣企業絕大多數是家族企業，能否成功傳承不但是家族問題更是「國安問題」。

一場未預期的病毒爆發，讓中高資產族群開始正視未積極規劃的家族財富傳承問題。AIA友邦人壽總經理侯文成表示，誰都不願意看到疫情的擴張，但很多變故的發生是沒有任何徵兆。病毒之前，人人平等，所謂「計畫趕不上變化」，往往在錯失了機會和時間後，影響了自己、家人、甚至整個家族未來的安定幸福，以及多代子孫的隱形財富。

侯文成指出，生命無常，我們能做的就是馬上著手安排隨時都能立即啟動的資產傳承計畫，更可以簡單的利用保險商品將資產和諧且完整的傳承給後代，壽險的保障規劃便是一項符合中高資產族群思考的傳承工具。

以AIA友邦人壽的美元保單為例，如「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」、「友邦人壽三富人生美元利率變動型終身壽險」，最高投保金額可達1000萬美元，能確保所指定的受益人在被保險人事故發生後的財務保障，還可透過保單指定多名受益人及保險金分配順位及分配比例。「回饋分享金」的設計，還能協助資產成長累積，讓財富傳承達到穩定、安全的目標。

保險金 壽險 疫情 新冠肺炎

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