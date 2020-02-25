元大證券推高配息基金 總座黃維誠：只募200億元太少

因高配息未募集先轟動的「元大高股息優質龍頭基金」，傳出元大證券和銀行已掌握75億元資金，元大證券總經理黃維誠今（25）日透露，如果這檔新基金只募集150億元，恐怕沒人會滿意，「150億元絕對不是基本目標」；雖然高標很難達成，但證券在內的通路會全力以赴。

「元大高股息優質龍頭基金」已成為元大金控從上到下都重視的年度焦點，為衝刺這檔基金，不僅24日元大銀搶先辦記者會，元大證也特別舉行記者會，都比投信預定3月初辦記者會來得早。

針對外傳基金基本目標達500億，且證券和銀行已掌握75億元，黃維誠出席記者會時說，「實際目標真的沒人知道」，但傳出75億恐怕有點少，「150億元可能也沒人會滿意」、「150億元絕對不是基本目標」，「如果200億可能也嫌少」。另有一說法是證券至少要掌握百億元，銀行也要百億元，則基金至少200億元以上。

黃維誠說，證券有高標雖然難，但元大證共有2,400多位業務人員，比元大銀1,000多名理專和業務人力多，也比投信多，要衝這檔新基金，絕對是主力。而他也看好這檔基金成立後，台股重啟反彈，今年高點挑戰13,000點；意味基金成立後，不僅提供股息，基金獨具的「年終配」機制也會啟動。

「元大高股息優質龍頭基金」訴求每月配息，配息率不比台股差，年底還會評價淨值是否高於發行價來配出資本利得，是全台唯一「月月配」+「年終配」的台股基金。以加權報酬指數過去15年平均報酬率7-8%，潛在配息率高，甚至有機會飆破10%，未上市先轟動。

黃維誠說，「元大高股息優質龍頭基金」是主動式操作，許多投資人很好奇基金成立後到底買什麼？能穩定高配息嗎？簡單說，基金成立股不會超過50檔，是元大台灣50+元大高股息+元大臺灣ESG永續+元大全球未來通訊的合體，因此除穩健大型股外，還有高配息、高成長特性，初期目標的年化配息率4-5%，表現可期。

此外，基金還有收益源自平準金的機制，不僅可穩定配息，也能避免大量資金搶息被稀釋。黃維誠表示，這檔基金最值得期待是配發資本利得，對投資人絕對有吸引力。