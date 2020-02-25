疫情當前 新安產突發傷病升等賠付

近期新冠疫情又遭遇流感流行季節，疫情接二連三又快又突然讓民眾措手不及。疫情當前，民眾不免擔憂是否能有一張保單可提供真正的保障？

為讓民眾能真正獲得最心安的醫療保障，新安東京海上產險公司宣布，凡投保「健康御守突發傷病健康保險」，保戶若經醫院確斷(含疑似診斷)新冠肺炎或流感住院接受診療，且療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照「加護病房」之標準升等理賠給付。

台灣新冠肺炎已有超過20例確診，流感自去年10月以來更超過950例。新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，針對新冠肺炎以及流感所致之影響，所屬健康御守突發傷病健康保險專案，提供日額新台幣1,000~2,500元四種選擇，一般病房最多可給付60日，加護病房最多給付45日。

以本次疫情為例，如因診斷或疑似新冠肺炎而住進了入負壓隔離病房，每日給付可達3,000~7,500元；另外還可選擇附加投保「突發傷病住院回診保險金」，相關醫囑回診時，每次同樣可獲得1,000~2,500元理賠金，提供保戶更無後顧之憂以專心與病毒對抗。

新安東京海上產險提醒，目前國人受到新冠肺炎及流感雙重疫情威脅，民眾仍應保持警覺不可掉以輕心，更需要一張完整保單保障自身的健康。

新安東京海上產險的健康御守突發傷病健康保險，不僅可補充住院日額保障，不分職業類別皆可投保，同時突發傷病更不限海內外地區，即可依條款進行賠付。