台壽滿期金大數據分析 四、五年級女性占逾六成

隨著元宵節的結束，農曆春節假期告一段落，許多民眾除了多一筆年終獎金之外，還領到壽險公司所給付的一筆滿期生存給付金。

中國信託金控子公司台灣人壽以內部大數據分析顯示，金鼠年領到這筆滿期金的要保人，65%是40歲以上的女性，平均年齡落在58歲，居住地集中在六都，且95%給付金為新台幣，購買族群以中高齡族群為主，可見投保當時的基本需求，即為期待穩定現金流的退休族。

台灣人壽今（25）日表示，這群保戶增額型及還本型壽險商品持有比率高，但在身故槓桿較高的保障型壽險，人均保額卻不足百萬元，明顯不足，建議保戶仍可選擇台幣或美元利率變動型保單適時規劃。

台灣人壽也新推出市場少有的新台幣躉繳保障型商品，台灣人壽金活利利率變動型終身壽險，來滿足保戶對於壽險保障與資產穩定增值的需求。

台灣人壽建議，未滿50歲的民眾，應著重在補足保障缺口並逐步累積資產，達到富的人生目標；而51歲至65歲的民眾，則建議以完善退休準備為規劃主軸，達到足的人生目標。

至於65歲以上的民眾，則以保單具有的資產傳承為規劃主軸，著重壽險保障與所繳保費的槓桿效果，預留稅源，以達成美滿的資產傳承，避免未來子女稅賦的負擔。

台灣人壽也提醒，規劃保單時必須注意贈與稅的問題。不同於遺產稅，贈與稅是法律身分上存活的一方贈與財物給另一方。

若受益人為子女或配偶，會由父母或另一半手上接過滿期金及生存金，當領取滿期金與生存金的受益人，與要保人不同人時，這樣的行為將被視同為贈與行為，需計入要保人的當年度贈與額度。

若受益人一年領取之保險金超過贈與免稅額220萬元，則將被課徵贈與稅。若要利用保單轉讓財產，達到節稅目的，千萬要注意贈與金額不超過贈與免稅額。

台灣人壽持續鼓勵保戶重視保單檢視，尤其是利用滿期金進行完善保險規劃，特別舉辦保戶回娘家再購抽好禮活動，凡109年度滿期金或生存金到期再購主約新保單，即可每季參加抽iPhone等獎項活動。