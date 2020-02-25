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央行徵選經濟金融研究專業人員1至3名 年薪近百萬

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
圖為中央銀行舉行理監事會議情形。報系資料照／記者邱德祥攝影
圖為中央銀行舉行理監事會議情形。報系資料照／記者邱德祥攝影

時機歹歹，擁抱「金」飯碗的時機來了。中央銀行宣布徵選經濟金融研究專業人員（助理研究員或同等職位）1至3名，符合報名條件者可先進行書面資料審查，獲入選者，另行通知參加口試。據了解，該職務的年薪將近百萬元。

央行開出的專業條件包括：

一、具國內、外大學經濟、金融相關研究所博士學位（取得學位日期在109年8月31日以前）。

二、專長為總體與貨幣經濟學、勞動經濟學等經濟金融相關領域。

三、優異之經濟計量方法實證能力與獨立研究分析能力。

四、具備優異的英語能力

除以上條件外，無中央銀行人事管理準則第9條不得任用規定情事者。

央行指出，符合上述條件並有意應徵者，需備齊相關資料並郵寄至中央銀行人事室；書面資料審查獲入選者，另行通知參加口試。

央行 英語能力 研究所

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