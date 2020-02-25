央行徵選經濟金融研究專業人員1至3名 年薪近百萬

財經立法促進院院長黃達業說，在育才方面即如何培育現代的金融人才，台灣在攬才方面面臨很大挑戰，如何培育具有競爭力的人才，必須打造符合市場機制的條件。具有薪資競爭力的報酬，包括：稅的部分也須降低，更能留住及吸引人才。第一階段必須培育一流的人才，須從教育方面著手，推動全球一流證書，打造國際金融競爭人才。

2020-02-25 03:04